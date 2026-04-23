Taylor Swift hace historia en Spotify y Bad Bunny domina en álbumes

Taylor Swift es la artista más escuchada en la historia de Spotify, con Bad Bunny en el segundo puesto, mientras que ‘Blinding Lights’, de The Weeknd, y ‘Un Verano Sin Ti’, de Bad Bunny, lideran los listados de canción y álbum, respectivamente, según un comunicado publicado este jueves por la compañía.

Es la primera vez que Spotify reúne listas de los artistas, canciones, álbumes, pódcasts y audiolibros más escuchados de toda su historia.

La artista que encabeza el ránking es Taylor Swift, seguida por Bad Bunny, Drake, The Weeknd y Ariana Grande.

Completan los diez primeros puestos Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West. J Balvin aparece en la posición 15.

En el apartado de canciones, el tema más escuchado es ‘Blinding Lights’, seguido por éxitos como ‘Shape of You’, de Ed Sheeran; ‘Sweater Weather’, de The Neighbourhood; ‘Starboy’, de The Weeknd y Daft Punk; y ‘As It Was’, de Harry Styles.

En este listado no figura ninguna canción en español. La clasificación la cierra, en el puesto 20, ‘Die With A Smile’, de Lady Gaga y Bruno Mars.

En cuanto a álbumes, ‘Un Verano Sin Ti’, de Bad Bunny, lidera el ránking, acompañado por títulos como ‘Starboy’, de The Weeknd, y ‘÷ (Deluxe)’, de Ed Sheeran, lo que evidencia una combinación de estilos en la última década, marcada por el pop, el reguetón y el hip-hop.

‘Sour’, de Olivia Rodrigo, y ‘After Hours’, de The Weeknd, completan el top cinco de un listado de 20 que incluye a ‘Lover’, de Taylor Swift, en el puesto 8; ‘Future Nostalgia’, de Dua Lipa, en el 11; ‘MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)’, de Karol G; y ‘YHLQMDLG’, de Bad Bunny, en el 15.

El informe también destaca la consolidación del formato pódcast dentro de la plataforma. El programa más escuchado es ‘The Joe Rogan Experience’, seguido de ‘Gemischtes Hack’ y ‘Crime Junkie’.

Dos pódcasts mexicanos figuran entre los más escuchados de la historia: en el décimo puesto se encuentra ‘Relatos de la Noche’, especializado en relatos de terror, y en la posición 15 el programa de humor ‘La Cotorrisa’. El brasileño ‘Não Inviabilize’ ocupa el puesto 12.

Por su parte, los audiolibros experimentan un auge significativo, con títulos superventas como ‘A Court of Thorns and Roses’, de Sarah J. Maas, y ‘The Fellowship of the Ring’ (La comunidad del anillo), de J. R. R. Tolkien.

En el noveno puesto figura ‘The Housemaid’ (La asistenta), de Freida McFadden; en el 11, Britney Spears con su autobiografía ‘The Woman in Me’ (La mujer que soy); en el 12, ‘A Game of Thrones’ (Juego de tronos), de George R. R. Martin; y en el 18, ‘Sapiens’, de Yuval Noah Harari.

Según la compañía, estas listas se elaboraron a partir de los datos acumulados durante años de escucha de cientos de millones de usuarios en todo el mundo y reúnen contenidos que “no solo triunfaron en su momento, sino que han perdurado en el tiempo hasta convertirse en parte del día a día de millones de personas”.