Sale a la luz video del momento en que suegra mata a reina de belleza tras discusión

Ciudad de México

La publicación de un video que muestra el momento exacto del asesinato de la reina de belleza Carolina Flores Gómez ha aumentado la conmoción en México. La grabación muestra una aparente discusión entre Carolina y su suegra dentro del departamento donde ocurrieron los hechos, seguida de varias detonaciones de arma de fuego.

Carolina Flores Gómez, de 27 años, fue hallada sin vida el pasado 15 de abril de 2026 en un apartamento ubicado en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, con heridas de bala, principalmente en la cabeza. En el lugar también se encontraban su esposo, identificado como Alejandro “N”, y la madre de este, Erika María “N”, quien ha sido señalada como la principal sospechosa del crimen.

⚫️🔴 #Viral | "¿Qué hiciste, mamá?". Circula en redes un video que muestra que la exreina de belleza Carolina Flores fue asesinada presuntamente por su suegra, Erika Herrera, en un departamento de Polanco, #CDMX. @FiscaliaCDMX continúa investigando.



Vía @c4jimenez pic.twitter.com/M0X9GzW3eZ — El Universal Puebla (@UniversalPuebla) April 23, 2026

Según las primeras versiones, el propio esposo habría acusado a su madre ante las autoridades, señalándola de haber disparado contra la joven durante un altercado ocurrido en el interior del inmueble.

Incluso, en el material audiovisual también se observa al esposo de la joven asesinada entrando a una de las habitaciones de la vivienda tras escuchar los disparos. En la grabación se escucha que este le grita a su progenitora: "¿qué hiciste, mamá?" Uno de los aspectos que ha generado controversia en torno al caso es que la denuncia formal ante la Fiscalía se presentó un día después de los hechos.