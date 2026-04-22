Exfuncionario de la Enee: PNRP operó entre opacidad e irregularidades

Pero el acceso no resolvió el fondo del problema. Una vez dentro, el enlace comenzó a detectar incidencias en compras y manejo de fondos, mientras los choques se profundizaban por la falta de colaboración de los excoordinadores.“No daban copias de ninguna compra. Pasaba con alquiler de vehículos, alquiler de edificios, compra de equipos y otras adquisiciones. Cuando empezamos a solicitar eso, el problema se intensificó porque prácticamente llegaron al nivel de negar la información”, dijo.Ese señalamiento encuentra eco en los hallazgos documentales ya publicados. Al rastrear procesos del PNRP en el Portal Único de Transparencia y en HonduCompras de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Oncae), esta unidad detectó que varios contratos y expedientes expuestos no fueron publicados.“Nos decían: la sanción (por no publicar) no nos cae a nosotros. Por más que tratamos de hacer conciencia, no se podía”, recordó. La <a rel="nofollow" href="https://portalunico.iaip.gob.hn/ver_archivo/NjgwODgz">Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública</a> establece en su artículo 27 que no publicar información obligatoria, como los gastos institucionales, constituye una infracción. El artículo 28 fija las sanciones para esos incumplimientos.Esa opacidad, agregó, también derivó en la renuncia de la entonces coordinadora técnica, Delmy Padilla, a quien identificó como una de las pocas funcionarias que advirtió que se estaba firmando contratos al margen de la ley y que además no se estaban haciendo públicos.Con el tiempo, el ambiente también se volvió hostil para el propio personal de Transparencia. El enlace asignado al PNRP fue retirado a finales de 2023 después de sufrir persecución y amenazas.