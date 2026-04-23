Honduras no es solo español: el mapa invisible de las lenguas que aún resisten

San Pedro Sula, Honduras

En Honduras no todos hablan español. Aunque es el idioma oficial y dominante, el país está atravesado por una diversidad lingüística que se remonta mucho antes de la llegada de los europeos. Son lenguas indígenas y afrodescendientes que, aunque invisibilizadas, siguen vivas en distintas regiones. Esa diversidad no es casual. El territorio hondureño fue un punto de encuentro entre dos grandes áreas culturales del continente: Mesoamérica y el Área Intermedia. De ese cruce nacieron múltiples pueblos y, con ellos, distintas familias lingüísticas que marcaron la identidad del país desde tiempos precoloniales.

En el marco del Día del Idioma Español, celebrado cada 23 de abril en honor a Miguel de Cervantes, se reconoce la riqueza de una lengua que hoy une a más de 500 millones de hablantes en el mundo. Más que un simple medio de comunicación, el español es una herramienta de identidad, cultura y pensamiento que evoluciona con cada generación. Su fuerza radica precisamente en su diversidad: cada país lo adapta, lo reinventa y lo llena de matices propios.

En Honduras, por ejemplo, los hondureñismos reflejan la historia, el humor y la forma de ver la vida de su gente, aportando nuevas palabras, giros y significados que enriquecen el idioma. Así, el español no es una lengua estática, sino un organismo vivo que crece y se transforma en cada rincón donde se habla. Hoy, más que convivir plenamente, estas lenguas sobreviven. La presión del español, la migración y la falta de políticas sostenidas han reducido su uso, pero no han logrado borrarlas del todo. Cada una representa una forma distinta de entender el mundo. Basados en el documento sobre las “Características lingüísticas” del Msc. Ramón A. Hernández Torres, de la Academia Hondureña de la Lengua, así como en referencias históricas sobre el trabajo de Alberto de Jesús Membreño, autor del primer diccionario de hondureñismos a finales del siglo XIX, entre las lenguas que aún se hablan destaca el maya ch’orti’, presente en zonas de Copán y Ocotepeque. Es una lengua de origen mesoamericano, vinculada a la cultura del maíz, que incluso hoy mantiene procesos de revitalización impulsados por comunidades organizadas . También está el pesh, una lengua de la familia chibcha que se caracteriza, entre otras cosas, por ser tonal: una misma palabra puede cambiar de significado dependiendo de cómo se pronuncie. Este rasgo la diferencia profundamente del español. En la Mosquitia hondureña se hablan el miskito y el tawahka, lenguas emparentadas que cruzan fronteras hacia Nicaragua. Son sistemas lingüísticos complejos, con estructuras propias que poco tienen que ver con la lógica del castellano. Otra lengua en situación crítica es el tol, hablado en la Montaña de la Flor. Su uso se ha reducido a niveles mínimos, en algunos casos limitado a palabras sueltas, lo que la coloca al borde de la desaparición.

Y en la costa norte, el garífuna se mantiene como uno de los símbolos más fuertes de identidad cultural. Esta lengua, de raíz arawaca con influencia africana, no solo se habla: se canta, se baila y se transmite como parte de una herencia viva. No todas las lenguas sobrevivieron. Algunas, como el náhuatl o el chorotega, desaparecieron del territorio hondureño y hoy solo existen en registros históricos. Otras, como el lenca, han perdido gran parte de su estructura lingüística, aunque su identidad cultural sigue presente.