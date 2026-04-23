ICE prohíbe a sus agentes ingresar a viviendas sin orden judicial en Estados Unidos

Washington, Estados Unidos

El escenario migratorio en Estados Unidos registra un nuevo giro. De acuerdo con dos fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendrán restringido el acceso a viviendas sin una orden emitida por un juez, dejando atrás una práctica que en meses recientes había provocado una amplia controversia.

¿Qué cambia con la nueva orden de ICE en Estados Unidos?

El principal cambio es que, a partir de ahora, los agentes de ICE solo podrán ingresar a una vivienda si cuentan con una orden emitida por un juez. Esta restricción pone límite a una práctica que había sido ampliamente cuestionada, debido a advertencias de especialistas legales sobre posibles violaciones a la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Además, la medida llega en medio de múltiples denuncias relacionadas con allanamientos sin autorización y presuntos abusos en el uso de la fuerza durante operativos anteriores.

Según oficiales de ICE y abogados especializados en inmigración, las detenciones realizadas durante los procesos judiciales han disminuido de forma significativa. Otro cambio importante es que ya no se realizan arrestos dentro de los tribunales de inmigración. De acuerdo con funcionarios y abogados del área, esta práctica ha sido limitada tras una modificación de la política en febrero.

De modo que las detenciones en cortes solo ocurren en casos específicos, como cuando ya existe una orden de deportación o se determina que la persona es elegible para ser expulsada del país.

¿Qué sigue vigente pese al cambio de ICE?