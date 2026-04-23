¿Por qué el MP declaró bajo reserva el caso de albergue El Refugio?

San Pedro Sula, Honduras​​​​​

El Ministerio Público informó que el caso de supuestos maltratos y abusos sexuales contra menores en una casa refugio del sector Ticamaya, en Choloma, Cortés, se manejará bajo estricta reserva. Elvis Guzmán, portavoz del MP, explicó que la medida busca mantener en confidencialidad el proceso investigativo, en el que se podrían obtener mayores medios de prueba contra Christof Oliver Wittwer, de origen suizo y director del centro de menores; su esposa, Petronia Betulia Bautista; Fanny Maribel Tábora y el profesor Jimmy Emanuel Romero.

Los cuatro son acusados por la Fiscalía por los delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas, tratos degradantes y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución, en perjuicio de los menores albergados. “Como Fiscalía se ha solicitado que el caso sea manejado bajo secretividad, tomando en cuenta que aún faltan otras diligencias por realizar, lo que indica que la situación en el centro es delicada, compleja y requiere que los resultados se mantengan en total reserva”, manifestó el portavoz del Ministerio Público. El funcionario añadió que las declaraciones de los menores fueron fundamentales para sustentar la acusación contra los cuatro implicados. Según manifestó Guzmán, la Fiscalía emitirá en su momento un informe completo detallando fechas y cantidad de víctimas en el caso. "Con los resultados de los exámenes forenses se terminará de establecer la cantidad de menores que supuestamente habrían sido objeto de abuso sexual por parte del director del centro", indicó.

Sobre el albergue El Refugio