Fiscalía: Menores relataron lo que sucedía en el albergue de Choloma

San Pedro Sula, Honduras

El Ministerio Público (MP), a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), mantiene una minuciosa investigación tras recibir denuncias de supuestos maltratos y abusos sexuales cometidos a menores en una casa hogar en el sector de Ticamaya del municipio de Choloma, Cortés, al norte de Honduras. Como parte de las diligencias investigativas, equipos de la Fiscalía de la Niñez, la Atic y Medicina Forense ejecutaron el miércoles 15 de abril allanamientos e inspecciones en el centro donde permanecen más de 60 menores que llegaron por considerarlos en riesgo social.

Las autoridades dieron a conocer que el resultado de los trabajos permitió la emisión de cuatro órdenes de captura. Estas fueron en contra de Christof Oliver Wittwer, de nacionalidad suiza y director del centro de menores; su esposa Petronia Betulia Bautista; la psicóloga Fanny Maribel Tábora y el profesor Jimmy Emanuel Romero. La Fiscalía los acusa de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas, tratos degradantes y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución, en perjuicio de los menores albergados.

Testimonios claves

Elvis Guzmán, portavoz del MP, dijo que entre las acciones desarrolladas el día del allanamiento destaca la toma de declaraciones de los adolescentes, al igual que evaluaciones físicas forenses y psicológicas, cuyos primeros resultados permitieron la emisión de los requerimientos fiscales y las capturas de los acusados. "Ese día se tomaron declaraciones y testimonios a varios menores, en donde cada uno de ellos expresó la situación que estaba ocurriendo en este centro y esto motivó a tener más fortaleza en el requerimiento fiscal y solicitar las órdenes de captura", expresó Guzmán. El funcionario añadió que "estamos a la espera todavía de los resultados de las evaluaciones médico-forenses a las que fueron sometidos los menores, lo que será fundamental". De estos resultados dependemos para posiblemente ampliar los delitos, e incluso girar nuevas órdenes de captura contra otros involucrados".

Enviados a prisión

Según manifestó Guzmán, la Fiscalía emitirá en su momento un informe completo detallando fechas y cantidad de víctimas en el caso. "Con los resultados de los exámenes forenses se terminará de establecer la cantidad de menores que supuestamente habrían sido objeto de abuso sexual por parte del director del centro", indicó.

La Fiscalía presentó esta mañana a los cuatro acusados ante un juez en los juzgados de Choloma a su audiencia de declaración de imputado. Luego de que las partes procesales presentaran la carga probatoria, el juez les dictó la detención judicial y los remitió al centro penal de El Progreso, Yoro. Fijó la audiencia inicial para este viernes 24 de abril en los mismos juzgados.

Manifestación a favor de los acusados

Un grupo de personas y exalumnos del centro de menores se manifestó en los juzgados a favor de los acusados. Según explicaron, la detención de Christof Oliver Wittwer, su esposa, la psicóloga y el maestro es una injusticia y las autoridades deben investigar a profundidad.

Aster Mejía, una joven que ingresó a la casa hogar desde los cuatro años y estuvo durante 15 años, dijo que "todo esto es una injusticia y me duele el corazón ver lo que está pasando". Yo llegué desde los cuatro años y ellos prácticamente son mis padres. Me dieron amor, y educación, ya que me gradué de artes plásticas. Lo que soy es por ellos; soy maestra, me enseñaron valores y siempre hubo respeto por parte del director. Doy fe de que en el hogar nunca hubo daños verbales ni físicos para ninguno de nosotros. Yo al director le debo mi vida".

Joel Zelaya, quien llegó niño al hogar y estuvo 15 años, manifestó que "no tengo quejas del director ni de su esposa". Él es un hombre derecho, amoroso y respetuoso, al igual que su esposa. De él recibí el amor que mi padre biológico no me pudo dar y él ha estado conmigo en las buenas y en las malas aun cuando yo salí del hogar, ya que ahora vivo y trabajo en Villanueva. Mis estudios son gracias a ellos". Pobladores de Choloma también dieron su testimonio. Una de ellas dijo que "esto no es justo, estas personas han sido una bendición para todos, ya que no solo ayudan a los niños del centro, sino que también apoyaban a otras escuelas, dándoles comida, ropa y ayudando a reparar escuelas". "Las autoridades deben investigar porque nosotros sabemos la trayectoria de ellos y sabemos que son personas inocentes, que lo único que han hecho es ayudar a los niños desamparados, esos a los que el gobierno ha olvidado".

Investigaciones y trayectoria

De acuerdo con el reporte investigativo, la intervención del hogar de menores surgió luego de denuncia de varias irregularidades. Entre estas figura una denuncia interpuesta por los padres de una menor que en diciembre de 2025 fue hallada sin vida dentro de las instalaciones del refugio. En esa ocasión, el padre dijo que sospechaba de las condiciones en las que había muerto su hija, ya que recibió dos versiones de su hallazgo: en una le dijeron que fue hallada en uno de los baños del centro y otra que la encontraron sin vida en el patio. Esto despertó las sospechas de los progenitores, quienes exigieron una investigación.

Las autoridades del Ministerio Público indicaron que, por este caso, están a la espera del dictamen de la autopsia por parte de Medicina Forense para determinar a ciencia cierta la causa de muerte de la menor. Sobre esto, el portavoz de la Fiscalía manifestó que "esperamos en la audiencia inicial de los imputados presentar todos estos resultados".