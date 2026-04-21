Presos quedan director, su esposa, psicóloga y maestro de albergue de menores en Choloma

Choloma, Cortés

Un juez dictó detención judicial contra Christof Oliver Wittwer, Petronia Betulia Bautista, Fanny Maribel Tábora y el maestro de matemáticas Jimmy Emanuel Romero, a quienes se les supone responsables de delitos relacionados con agresiones contra menores.

A Christof Oliver Wittwer, de origen suizo y director del albergue; su esposa Petronia Betulia Bautista; la psicóloga Fanny Maribel Tábora; y el profesor Jimmy Emanuel Romero se les acusa de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas, tratos degradantes y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución, en perjuicio de los menores albergados.

El albergue está ubicado en la carretera a Ticamaya, en Choloma, Cortés, en donde residen niños y adolescentes en riesgo social. Fue fundado por Oliver Wittwer en 1994.