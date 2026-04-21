Presos quedan director, su esposa, psicóloga y maestro de albergue de menores en Choloma

Un juez dictó detención judicial contra Christof Oliver Wittwer, Petronia Betulia Bautista, Fanny Maribel Tábora y el maestro de matemáticas Jimmy Emanuel Romero, a quienes se les supone responsables de delitos relacionados con agresiones contra menores.
A Christof Oliver Wittwer, de origen suizo y director del albergue; su esposa Petronia Betulia Bautista; la psicóloga Fanny Maribel Tábora; y el profesor Jimmy Emanuel Romero se les acusa de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas, tratos degradantes y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución, en perjuicio de los menores albergados.
El albergue está ubicado en la carretera a Ticamaya, en Choloma, Cortés, en donde residen niños y adolescentes en riesgo social. Fue fundado por Oliver Wittwer en 1994.
Las capturas se realizaron tras una investigación iniciada por el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), luego de recabar testimonios y otros indicios dentro del centro.
El 15 de abril, la Fiscalía de la Niñez, la Atic y Medicina Forense ejecutaron allanamientos, inspecciones, tomas de declaraciones y evaluaciones físicas y psicológicas de los afectados, “logrando constatar los hechos previamente denunciados luego de las primeras investigaciones”, informó el Ministerio Público.
En la audiencia de declaración de imputados, realizada en los juzgados de Choloma, el juez envió a los cuatro detenidos al centro penal de El Progreso, Yoro. La audiencia inicial está programada para este viernes 24 de abril en los mismos juzgados.
Los menores quedaron bajo tutela de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), cuyos equipos se desplazaron al lugar para brindar protección y garantizar su atención integral.
Como parte de las diligencias, las autoridades también investigan la muerte de una menor ocurrida el año pasado en este mismo albergue.