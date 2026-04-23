Ministerio Público da ultimátum al Poder Judicial en caso de los hermanos Tábora

San Pedro Sula, Honduras

El Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de pronto despacho a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de agilizar el envío del expediente de los hermanos Tábora al Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, según confirmó una fuente fiscal. La medida busca que el caso avance hacia la etapa de ejecución de sentencia, donde Dixie Josué Tábora Serrano y Brayan Filiberto Tábora Serrano ​​​​​​deberán ser notificados formalmente del fallo emitido o, en su efecto, girar las órdenes de captura para remitirlos a prisión. Los hermanos fueron sentenciados el 17 de febrero de 2023 a 15 años de reclusión por asesinato de su primo José Antonio Montoya Tábora.

Contra el fallo condenatorio, la defensa interpuso un recurso de casación que fue desestimado por la Sala de lo Penal, ratificando la condena. Posteriormente, se promovió un segundo recurso solicitando aclaración del fallo, el cual también fue rechazado en esta última instancia el pasado 8 de abril. De acuerdo con la fuente, el recurso de pronto despacho implica solicitar a las autoridades de la sala que aceleren la tramitación del expediente. “Se pide que se envíe el expediente al Juzgado de Ejecución para que se continúe con el proceso y se notifique a los acusados del fallo”, explicó la fuente del Ministerio Público.

Plazo de 48 horas

En caso de que no exista respuesta en el plazo estimado de 48 horas, a partir de este jueves 23 de abril que fue presentado, el MP podría considerar otras acciones legales. Entre ellas, se contempla la posibilidad de interponer denuncias por retardo malicioso o incluso por abuso de autoridad, si se determina que hubo demora injustificada en el trámite del caso. La fuente también señaló que la dilación en los procesos afecta la impartición de justicia, por lo que insistió en la necesidad de que el sistema judicial actúe con mayor celeridad.

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