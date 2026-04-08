Deniegan segundo recurso presentado a favor de los hermanos Tabora Serrano, condenados por matar a su primo

San Pedro Sula

La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDCV), de la Regional del Norte, fue notificada oficialmente del fallo emitido por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declara no ha lugar el recurso presentado a favor de los hermanos Dixie Josué Tábora Serrano y Brayan Filiberto Tábora Serrano, condenados por el homicidio de su primo José Antonio Montoya Tábora.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los procesados fueron sentenciados el 17 de febrero de 2023 a 15 años de reclusión. Contra esta resolución, la defensa interpuso un recurso de casación que fue desestimado por la Sala de lo Penal, ratificando la condena. Posteriormente, se promovió un segundo recurso solicitando aclaración del fallo, el cual también fue rechazado en esta última instancia.

Con la resolución firme, el expediente será remitido al Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula para que se proceda de inmediato con la captura de los sentenciados. Una vez detenidos, deberán ser trasladados a un centro penal para cumplir la totalidad de la pena impuesta.