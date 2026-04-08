Deniegan segundo recurso presentado a favor de los hermanos Tabora Serrano, condenados por matar a su primo

La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDCV), de la Regional del Norte, fue notificada oficialmente del fallo emitido por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declara no ha lugar el recurso presentado a favor de los hermanos Dixie Josué Tábora Serrano y Brayan Filiberto Tábora Serrano, condenados por el homicidio de su primo José Antonio Montoya Tábora.
De acuerdo con los antecedentes del caso, los procesados fueron sentenciados el 17 de febrero de 2023 a 15 años de reclusión. Contra esta resolución, la defensa interpuso un recurso de casación que fue desestimado por la Sala de lo Penal, ratificando la condena. Posteriormente, se promovió un segundo recurso solicitando aclaración del fallo, el cual también fue rechazado en esta última instancia.
Con la resolución firme, el expediente será remitido al Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula para que se proceda de inmediato con la captura de los sentenciados. Una vez detenidos, deberán ser trasladados a un centro penal para cumplir la totalidad de la pena impuesta.
Hecho violento
El hecho violento ocurrió el 20 de octubre de 2015 en el área de carga y descarga del mercado Medina. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los hermanos, propietarios de un local de venta de carne, sostuvieron una discusión con la víctima.
Durante el altercado, los ahora condenados utilizaron armas de fuego para disparar contra su pariente, quien también se dedicaba al comercio en el mismo rubro, provocándole heridas de gravedad que le causaron la muerte poco después en una clínica privada de la zona.