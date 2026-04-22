Joseph Rosales se estrena como goleador del Austin FC en la MLS

Estados Unidos.

Si existe un futbolista catracho que ha mantenido una regularidad envidiable en la MLS, ese es Joseph Rosales. El polivalente jugador lo demostró primero con el Minnesota United y ahora lo reafirma con los colores del Austin FC. Con el conjunto de Texas ya había firmado grandes actuaciones. En la retina de los aficionados aún permanece aquel encuentro donde, jugando como mediocampista, brilló ante el Inter Miami de Lionel Messi, aportando sacrificio y fútbol en cada sector del campo.

Hoy, en la jornada 9 de la liga estadounidense, ha mostrado una faceta distinta. Rosales se estrenó como goleador con el Austin en el duelo frente al San Jose Earthquakes, marcando su primer tanto oficial con el club. Apenas al minuto 8, el hondureño aprovechó un error en la salida del equipo local. Gracias a una excelente anticipación, quedó perfilado frente al guardameta rival para definir con determinación. Velocidad e intuición fueron las claves en la anotación de Joseph, quien sacó un remate potente que, pese al desvío del portero, terminó colándose en el fondo de las redes.