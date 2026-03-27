Rosales confirma oferta que tuvo en Inglaterra y por qué no se dio el fichaje

España.

Asimismo, respondió sobre el llamado de algunos jóvenes y se pronunció sobre el buen momento que vive Dereck Moncada en el Internacional de Bogotá: "la está rompiendo en Colombia".

El legionario catracho resaltó que se mantienen enfocados para corregir errores del pasado y en la misma línea, recalcó que ya se ven las diferencias en comparación a procesos anteriores.

La Selección de Honduras sigue trabajando a todo vapor en la nueva era y este viernes 27 de marzo sumó su cuarto día de entrenamiento en España bajo las órdenes de José Francisco Molina . Uno de los hombres experimentados en este proceso es Joseph Rosales , actual jugador del Austin FC de la MLS, quien compareció en conferencia de prensa para hablar de su actualidad y los cambios en la Bicolor.

Finalmente, aclaró el tema sobre las ofertas que recibió para dar el salto a Europa. Joseph Rosales confirmó que si tuvo acercamientos con un club de Inglaterra, pero revela el motivo por el cuál no se pudo concretar su salida de la MLS.

¿Qué te ha parecido la primera semana bajo las órdenes de Molina? "Agradecido por estar aquí de nuevo en la Selección. Como lo he dicho antes, para mí es un placer y un honor estar aquí. La primera semana con el míster me ha parecido muy bien, hemos trabajado muchas cosas y tenemos que seguir mejorando".

Su nuevo equipo en MLS y primer contacto con Molina: "Con mi nuevo club todo muy bien, vamos partido a partido, semana a semana, ahora estamos enfocados en la Selección con el míster para empezar un nuevo proceso".

De las caras nuevas en la Selección, ¿quién te ha sorprendido?: "Si están aquí es porque merecen estarlo, merecen su oportunidad y todos los que están nuevos deben aprovechar esta oportunidad para seguir siendo tomados en cuenta".

Mezcla de experiencia y juventud: "El grupo que tenemos hoy en día es muy joven. Si están aquí es por algo, el profe los ha visto jugar y cree que tienen la capacidad para estar aquí, entonces, los que son más grandes, deben apoyarlos y darles la confianza para que se vayan uniendo de la mejor manera".

Diferencia con Molina y procesos anteriores: "No sé si han ido a los entrenos, se ha visto diferencia. Hemos empezado a hacer cosas que no hacíamos de inicio y ahora con el profe estamos haciendo de inicio todo con balón".

¿Qué podemos esperar de la Selección? "Es muy difícil de olvidar, es muy duro lo que nos pasó hace poco, pero tenemos que seguir trabajando para este nuevo proceso y hacer las cosas de la mejor manera. Es mejor hacer lo que no hicimos en el proceso anterior y, contra Perú es un partido donde vamos a empezar a ver qué es lo que vamos a preparar para el futuro".

Eres jugador de experiencia, ¿qué tanto han reflexionado?: "Obviamente, uno tiene que reconocer sus errores. Sabemos que el proceso anterior fallamos, le fallamos al pueblo hondureño y a nosotros mismos también por no haber ido al Mundial, pero esto es de trabajo, tenemos que seguir mejorando y ahora con el profe empezar un nuevo capítulo. Ahora es muy pronto decir en qué estamos".

¿Estuvo cerca de fichar en Inglaterra?: "Fue verdad, tuve acercamientos. Son cosas que pasan, no tenía nada que ver yo ahí, era entre clubes, todas las propuestas que tuve el año pasado, las acepté. Lastimosamente el club anterior donde estaba, creo que no les parecía bien, pero sí, la de Italia, Tigres, Inglaterra, todas fueron verdad. Bueno, una lástima que no pude llegar a ninguna de esas ligas, ahora estoy muy contento de estar en Austin.

Con relación a Dereck, la está rompiendo en Colombia y ahora lo que está haciendo ahí que nos ayude aquí en la Selección".