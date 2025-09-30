Andy Nájar y Acosta van por su primer título en USA: hora y dónde verlo

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.

Se viene la gran final de la US Open Cup o Copa Abierta de Estados Unidos donde se medirán Austin FC y Nashville SC donde habrá participación hondureña con los jugadores Andy Nájar y Bryan Acosta. Austin FC y Nashville SC dejaron eliminados a Minnesota United y Philadelphia Union en las semifinales para encontrarse en partido único de la gran final del evento futbolístico. Andy Nájar y Bryan Acosta son los dos futbolistas hondureños que militan en el Nashville SC, pero ha sido el Cabezón que ha logrado un campaña formidable e incluso fue nombrado Defensa del Año en la institución.

Austin FC y Nashville SC se enfrentan este miércoles 1 de octubre en el Q2 Stadium, ubicado North Burnet de la ciudad de Austin, Texas. El duelo comenzará desde las 6:00 pm, hora de Honduras. Andy Nájar y Bryan Acosta no han conquistado ningún título durante su carrera en Estados Unidos y están a las puertas de la conquista de su primera corona en Estados Unidos. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Misma situación viven Austin FC y Nashville SC, viven un capítulo histórico en el torneo más antiguo y tradicional de Estados Unidos, que inició en 1913. Gane quien gane, el nuevo campeón se inscribirá por primera vez en el palmarés de la competición y abrirá un nuevo ciclo para dos de las franquicias más jóvenes y vibrantes de la MLS.

EVOLUCIÓN Y TRADICIÓN

El torneo cambió de nombre varias veces. En la década de 1920 se consolidó la American Soccer League como fuerza profesional, mientras que entre 1930 y 1980 el protagonismo lo mantuvieron equipos amateurs y étnicos. Eran tiempos en los que el fútbol sobrevivía gracias a la pasión comunitaria. En 1995, la competición adoptó el nombre de Lamar Hunt US Open Cup, en honor a uno de los empresarios pioneros que apostó por el crecimiento del fútbol y la creación de la MLS. Su familia aún dirige al FC Dallas, y el apellido Hunt sigue siendo sinónimo de innovación en el deporte estadounidense. La Open Cup ha sido escenario de hazañas y sorpresas. Los modestos han tenido noches gloriosas eliminando a gigantes. Historias de “mata-gigantes” que forman parte del ADN del torneo, como las que se viven en la FA Cup inglesa. Una de las características más especiales de la US Open Cup es su formato: todos los niveles del fútbol estadounidense participan. Desde equipos amateur, pasando por ligas semiprofesionales y profesionales como la USL Championship, hasta llegar a la MLS. Más allá de la gloria histórica, el campeón de la US Open Cup asegura su participación en la Copa de Campeones de Concacaf, la máxima competencia de clubes de la región. Esto le permite medirse contra gigantes del área y buscar un lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA.

DETALLES DE LA GRAN FINAL US OPEN CUP