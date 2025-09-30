Honduras pierde otro guerrero: Cuarta baja para duelos ante Costa Rica y Haití

San Pedro Sula, Honduras.

¡Duro golpe a la 'H'! Se confirma la cuarta baja de la Selección de Honduras para los partidos eliminatorios ante Costa Rica y Haití que se jugarán el 9 y 13 de octubre, respectivamente. Se trata del mediocampista del Olimpia, Edwin Rodríguez, quien quedará fuera en esta convocatoria tras sufrir una nueva lesión cerca del quinto metatarsiano.

Diario LA PRENSA conoció, más específicamente cúal es la lesión que está sufriendo Edwin Rodríguez, jugador que es vital en el 11 de Reinaldo Rueda. Ayer se le tomó una nueva tomografía y ahí se le ve una pequeña fisura un poco más arriba de la fractura que tuvo anteriormente en el quinto metatarsiano y se considera fractura a lo que llamamos avulsión al doblar el tobillo. Entonces se va intervenir quirúrgicamente para poner un material para que ya no vuelvan a pasar estas cosas. Hasta el momento no se sabe si va a operar, tendré que esperar respuesta del ortopeda.

Es importante recordar que Edwin iba de titular contra Cartaginés en Costa Rica y frente a CD Choloma en el Nacional, sin embargo, en ambos partidos se lesionó en los calentamientos y tuvo que ser reemplazado.

Otro soldado que pierde la H