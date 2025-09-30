Honduras pierde otro guerrero: Cuarta baja para duelos ante Costa Rica y Haití

¡Duro golpe a la 'H'! Se confirma la cuarta baja de la Selección de Honduras para los partidos eliminatorios ante Costa Rica y Haití que se jugarán el 9 y 13 de octubre, respectivamente.
Se trata del mediocampista del Olimpia, Edwin Rodríguez, quien quedará fuera en esta convocatoria tras sufrir una nueva lesión cerca del quinto metatarsiano.
Diario LA PRENSA conoció, más específicamente cúal es la lesión que está sufriendo Edwin Rodríguez, jugador que es vital en el 11 de Reinaldo Rueda.
Ayer se le tomó una nueva tomografía y ahí se le ve una pequeña fisura un poco más arriba de la fractura que tuvo anteriormente en el quinto metatarsiano y se considera fractura a lo que llamamos avulsión al doblar el tobillo. Entonces se va intervenir quirúrgicamente para poner un material para que ya no vuelvan a pasar estas cosas. Hasta el momento no se sabe si va a operar, tendré que esperar respuesta del ortopeda.
Es importante recordar que Edwin iba de titular contra Cartaginés en Costa Rica y frente a CD Choloma en el Nacional, sin embargo, en ambos partidos se lesionó en los calentamientos y tuvo que ser reemplazado.
Otro soldado que pierde la H
La selección de Honduras no llegará con todas sus piezas para la doble fecha eliminatoria de octubre ante Costa Rica y Haití por la jornada 3 y 4, respectivamente.
Edwin Rodríguez se le suma a Julián Martínez, David Ruiz y Denil Maldonado, jugadores que también son parte del esquema titular de Rueda y que se pierden los partidos por lesiones.
Reinaldo Rueda dará a conocer en las próximas horas, posiblemente el miércoles, la lista oficial de convocados para estos duelos. Romell Quioto y Deiby Flores fueron los primeros legionarios en llegar a suelos catrachos para integrase a la H.