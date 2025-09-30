Confirmado: la decisión que tomó Rueda con Choco Lozano para Eliminatorias

San Pedro Sula, Honduras.

Los partidos de Eliminatorias Mundialistas ante Costa Rica y Haití están a la vuelta de la esquina y el profesor Reinaldo Rueda ya empieza a adelantar los jugadores que estarán en la lista de convocados en la Selección de Honduras. Este lunes se confirmó la ausencia de Julián Martínez debido a una carga en su gemelo derecho. El jugador del Alverca FC de Portugal se unió a David Ruiz y a Denil Maldonado, quiénes tampoco estarán por lesiones. Sin embargo, una de las grandes dudas era si Reinaldo Rueda iba a seguir tomando en cuenta al capitán y '9' de la Selección de Honduras, Choco Lozano y este martes se ha revelado su convocatoria.

Diario LA PRENSA confirmó que Reinaldo Rueda seguirá respaldando al Choco Lozano porque siempre ha estado con la H desde las selecciones menores y también en todo el proceso mundialista desde que él llegó al mando. La Federación de Fútbol de Honduras estará gestionando con el Club Santos de México para que lo puedan liberar antes y poderlo tener en estos días en concentración. Esta decisión la están tomando es porque el Choco Lozano fue expulsado el fin de semana pasado por pegarle una patada en el rostro a Sergio Ramos. Por otro lado, Romell Quioto y Deiby Flores fueron los primeros legionarios en incorporarse a la selección de Honduras para encarar los duelos ante Costa Rica (9 de octubre) y Haití (13 de octubre) por la fecha 3 y 4, respectivamente, de las Eliminatorias Mundialistas.

MAL MOMENTO DEL CHOCO LOZANO