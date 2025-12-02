Evo Morales reacciona a liberación de JOH y resultados electorales en Honduras

Bolivia.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se pronunció públicamente sobre el actual proceso electoral en Honduras y la liberación del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, luego de que este recibiera un indulto por parte del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de una publicación en la red social X, Morales condenó lo que calificó como una “injerencia” del gobierno estadounidense en los asuntos internos de Honduras. Según el exgobernante boliviano, estas acciones no solo representarían una intromisión en el proceso democrático del país, sino que además afirmó habrían favorecido a determinados sectores políticos.