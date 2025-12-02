Evo Morales reacciona a liberación de JOH y resultados electorales en Honduras

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se pronunció públicamente sobre el actual proceso electoral en Honduras y la liberación del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, luego de que este recibiera un indulto por parte del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
A través de una publicación en la red social X, Morales condenó lo que calificó como una “injerencia” del gobierno estadounidense en los asuntos internos de Honduras. Según el exgobernante boliviano, estas acciones no solo representarían una intromisión en el proceso democrático del país, sino que además afirmó habrían favorecido a determinados sectores políticos.
En su mensaje, Morales también criticó directamente la decisión de otorgar un indulto a Hernández, a quien señaló como “condenado por narcotráfico”, y sostuvo que dicho acto evidenciaría una política de intervención externa en la región. Asimismo, expresó su respaldo al pueblo hondureño, haciendo referencia a la figura histórica de Francisco Morazán, como símbolo de soberanía e independencia.
Hasta el momento, ni el gobierno de Honduras ni autoridades de Estados Unidos han respondido oficialmente a las declaraciones del exmandatario boliviano.
Condenamos de manera clara la injerencia e intromisión del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos soberanos de la hermana República de #Honduras. #Trump no solo amenaza, interviene en las elecciones favoreciendo a un candidato, sino que libera al expresidente de ese país...
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 2, 2025