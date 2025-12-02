  1. Inicio
Evo Morales reacciona a liberación de JOH y resultados electorales en Honduras

El exmandatario boliviano Evo Morales dio su opinión sobre el proceso electoral de Honduras.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se pronunció públicamente sobre el actual proceso electoral en Honduras y la liberación del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, luego de que este recibiera un indulto por parte del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de una publicación en la red social X, Morales condenó lo que calificó como una “injerencia” del gobierno estadounidense en los asuntos internos de Honduras. Según el exgobernante boliviano, estas acciones no solo representarían una intromisión en el proceso democrático del país, sino que además afirmó habrían favorecido a determinados sectores políticos.

Misión de la UE dice que proceso electoral hondureño fue pacífico pese a ambiente tenso

En su mensaje, Morales también criticó directamente la decisión de otorgar un indulto a Hernández, a quien señaló como “condenado por narcotráfico”, y sostuvo que dicho acto evidenciaría una política de intervención externa en la región. Asimismo, expresó su respaldo al pueblo hondureño, haciendo referencia a la figura histórica de Francisco Morazán, como símbolo de soberanía e independencia.

Hasta el momento, ni el gobierno de Honduras ni autoridades de Estados Unidos han respondido oficialmente a las declaraciones del exmandatario boliviano.

