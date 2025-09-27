Nájar se luce con nuevo gol con Nashville y sella clasificación a Playoffs de MLS

ESTADOS UNIDOS.

¡Gol cinco estrellas! El hondureño Andy Nájar se reencontró con el gol y este sábado 27 de septiembre firmó una nueva diana con el Nashville SC. El catracho marcó en el triunfo 3-1 sobre el Houston Dynamo y selló la clasificación a los Playoffs de la MLS. Nájar arrancó como titular en el partido de la liga estadounidense y tuvo una destacada participación hasta ser nombrado como el MVP del encuentro. Nashville abrió la cuenta con un tanto de Hany Mukhtar apenas en el minuto 2. Posteriormente, Júnior Urso igualó el marcador antes del descanso. Ya para la segunda parte, Sam Surridge le devolvió la ventaja a los locales en el 48 al cerrar un centro desde la banda.

El tanto del catracho llegó dos minutos después. Tras un gran centro de Mukhtar, Surridge la cabeceó en el área chica, pero el arquero rechazó el testarazo. La esférica quedó suelta y Andy Nájar no dudó y sacó un derechazo para colocar el 3-1 del partido.​​​​​