Adiós al sueño de Astros de Houston y Mauricio Dubón en las Grandes Ligas

Houston, Estados Unidos.

Los Astros de Houston, equipo del hondureño Mauricio Dubón, se despidieron oficialmente de la temporada 2025 de las Grandes Ligas de Béisbol tras no lograr la clasificación a la postemporada, pese a cualquier resultado que saquen hoy ante Los Ángeles Angels. El conjunto de la Ciudad Espacial perdió la batalla por el título de la División Oeste de la Liga Americana hace unos días frente a los Seattle Mariners, que los barrieron en la serie y cerraron con paso firme para quedarse con la cima. La última esperanza de Houston era entrar a los playoffs por la vía del comodín, pero ese sueño se apagó este sábado.

La victoria 3-2 de los Cleveland Guardians sobre los Texas Rangers aseguró el boleto de los de Ohio como el tercer equipo comodín de la Liga Americana, dejando sin opciones a los Astros. De esta manera, el cuadro que en los últimos años fue protagonista y que estaba siempre en la fiesta grande de la MLB, no podrá pelear por la Serie Mundial. Con la clasificación de Cleveland, los comodines de la Liga Americana ya quedaron definidos y los Astros deberán esperar hasta 2026 para intentar regresar a la pelea por el campeonato. Así quedan los equipos clasificados vía comodín en la Liga Americana: 1. New York Yankees, 2. Boston Red Sox y 3. Cleveland Guardians. Los equipos que clasifican por la vía del comodín primero disputan la Serie de Comodines, al mejor de tres juegos y el ganador avanza a la Serie Divisional.

ÚLTIMAS TEMPORADAS DE LOS ASTROS DE HOUSTON: