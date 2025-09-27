Supremo hace confesión sobre Milagro Flores y tiene lindo gesto con anciana

Supremo realizó un par de confesiones sobre Milagro Flores y tuvo lindo gesto con aficionada que se viralizó en las redes sociales.
La selección de tiktokers de Honduras perdió la noche del viernes 1-2 ante Brasil, pero el resultado fue lo de menos ya que la actividad fue un éxito en San Pedro Sula.
Nuevamente Supremo y el resto de los tiktokers de Honduras demostraron que cuentan con seguidores que lo siguen y les responden.
Milagro Flores una vez más acompañó a Supremo en el duelo realizado la noche del viernes en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Tras el final del partido, fue Supremo el que sorprendió con un par de confesiones sobre Milagro Flores.
"Nos estamos conociendo con Milagro Flores desde ya días", comenzó diciendo Supremo tras el final del partido de tiktokers de Honduras y Brasil.
"Y dicen, yo pensé que llevaban años. No, tres meses saliendo. Más que todo, ahora estoy mirando la toxicidad de ella y está bien... Chernobyl, le dicen", remarcó Supremo.
"Yo soy súper tóxica, yo la sé. Catracha que se respeta, somos tóxicas", señaló de forma rotunda Milagro Flores.
"Un par de mesitos más... Y es que yo normalmente me conozco antes de unos cinco a siete meses con una mujer, hasta conocerle bien el carácter. Es que a mí lo que me interesa es el carácter y ya me da miedo", expresó Supremo entre risas.
"Nooo, eso del beso es para cuando pasemos a otra fase. Ahorita solo nos estamos conociendo", reiteró Milagro Flores.
Por otra parte, Supremo ha tenido un lindo gesto con una aficionada y ha provocado comentarios positivos.
La imagen de una abuelita vendiendo con una chiclera en el estadio Olímpico en la previa del partido de tiktokers de Honduras y Brasil se viralizó en las redes sociales.
Tras la imagen, el propio Supremo ha señalado que busca a la abuelita: "Ayúdenme a buscarla para bendecirla", indicó en sus redes sociales.
"Estaré pendiente a que me manden dirección o número a Instagram para localizarla", recalcó Supremo en referencia a la abuelita que vendió chicles en el estadio Olímpico.
Cabe señalar que Héctor Paz de Diario LA PRENSA fue el fotógrafo que tomó la fotografía más viral y que muestra a una abuelita vendiendo con una chiclera.