Supremo hace confesión sobre Milagro Flores y tiene lindo gesto con anciana

El tiktoker más famoso de Honduras sorprende con sus declaraciones y gesto con la abuelita viral.

1 de 15

Supremo realizó un par de confesiones sobre Milagro Flores y tuvo lindo gesto con aficionada que se viralizó en las redes sociales.

2 de 15

La selección de tiktokers de Honduras perdió la noche del viernes 1-2 ante Brasil, pero el resultado fue lo de menos ya que la actividad fue un éxito en San Pedro Sula.
3 de 15

Nuevamente Supremo y el resto de los tiktokers de Honduras demostraron que cuentan con seguidores que lo siguen y les responden.

4 de 15

Milagro Flores una vez más acompañó a Supremo en el duelo realizado la noche del viernes en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

5 de 15

Tras el final del partido, fue Supremo el que sorprendió con un par de confesiones sobre Milagro Flores.

6 de 15

"Nos estamos conociendo con Milagro Flores desde ya días", comenzó diciendo Supremo tras el final del partido de tiktokers de Honduras y Brasil.
7 de 15

"Y dicen, yo pensé que llevaban años. No, tres meses saliendo. Más que todo, ahora estoy mirando la toxicidad de ella y está bien... Chernobyl, le dicen", remarcó Supremo.
8 de 15

"Yo soy súper tóxica, yo la sé. Catracha que se respeta, somos tóxicas", señaló de forma rotunda Milagro Flores.
9 de 15

"Un par de mesitos más... Y es que yo normalmente me conozco antes de unos cinco a siete meses con una mujer, hasta conocerle bien el carácter. Es que a mí lo que me interesa es el carácter y ya me da miedo", expresó Supremo entre risas.
10 de 15

"Nooo, eso del beso es para cuando pasemos a otra fase. Ahorita solo nos estamos conociendo", reiteró Milagro Flores.

11 de 15

Por otra parte, Supremo ha tenido un lindo gesto con una aficionada y ha provocado comentarios positivos.

12 de 15

La imagen de una abuelita vendiendo con una chiclera en el estadio Olímpico en la previa del partido de tiktokers de Honduras y Brasil se viralizó en las redes sociales.
13 de 15

Tras la imagen, el propio Supremo ha señalado que busca a la abuelita: "Ayúdenme a buscarla para bendecirla", indicó en sus redes sociales.

14 de 15

"Estaré pendiente a que me manden dirección o número a Instagram para localizarla", recalcó Supremo en referencia a la abuelita que vendió chicles en el estadio Olímpico.

15 de 15

Cabe señalar que Héctor Paz de Diario LA PRENSA fue el fotógrafo que tomó la fotografía más viral y que muestra a una abuelita vendiendo con una chiclera.
