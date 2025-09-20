  1. Inicio
Mauricio Dubón y los Astros de Houston disputan la cima de su división

Una nueva victoria de los Marineros de Seattle podría comenzar a inclinar la balanza.

  20 de septiembre de 2025
  Gilmer Barralaga
La serie entre Astros de Houston y Seattle Mariners arrancó ayer viernes con todo el dramatismo que se esperaba, ya que ambos equipos se encuentran en una lucha férrea por el liderato de la División Oeste de la Liga Americana. En el primer encuentro, los Mariners se impusieron por un marcador 4-0 ante los de la Ciudad Espacial y mantienen la cima de la división.

Seattle mostró solidez desde la lomita y dejó sin respuesta a la ofensiva de los Astros, encabezada por José Altuve y Christian Walker, quienes se fueron de 7-0 con cinco ponches. El bateo de los Astros fue silenciado por los lanzadores rivales, lo que dificultó la reacción.

La figura ofensiva a seguir en esta serie en los de Seattle es Cal Raleigh, líder absoluto de las Grandes Ligas en cuadrangulares (con 56) y también en carreras impulsadas de la Liga Americana (118). El bombardero ha sido pieza fundamental en la recta final de la temporada.

Por Houston , el regreso de Isaac Paredes tras más de dos meses lesionado se convierte en la gran noticia. Desafortunadamente, ayer se fue de 3-1 con una base por bolas y un hit en la novena entrada.

En cuanto al hondureño Mauricio Dubón , no ha salido de titular en los últimos juegos de los Astros, pese a los buenos números mostrados en la campaña, e incluso tras confirmarse la noticia de que es uno de los favoritos para agenciarse el Guante de Oro en Utility de la Liga Americana.

El segundo compromiso de la serie se está disputando hoy y será clave en la lucha por el liderato de la división. Seattle está en la cima con marca de 85-69 (a un juego de distancia de Houston, que tiene racha de 84-70).

Una victoria más de los Marineros podría aclarar el panorama de cara al cierre de la campaña, mientras que los Astros necesitan responder de inmediato si no quieren ceder terreno en una de las carreras divisionales más apretadas de las Grandes Ligas.

PRÓXIMOS JUEGOS DE LA SERIE

Astros vs Marineros/ domingo 21 de septiembre / 5:10 PM

Gilmer Barralaga

