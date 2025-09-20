Mauricio Dubón y los Astros de Houston disputan la cima de su división

Estados Unidos.

La serie entre Astros de Houston y Seattle Mariners arrancó ayer viernes con todo el dramatismo que se esperaba, ya que ambos equipos se encuentran en una lucha férrea por el liderato de la División Oeste de la Liga Americana. En el primer encuentro, los Mariners se impusieron por un marcador 4-0 ante los de la Ciudad Espacial y mantienen la cima de la división.

Seattle mostró solidez desde la lomita y dejó sin respuesta a la ofensiva de los Astros, encabezada por José Altuve y Christian Walker, quienes se fueron de 7-0 con cinco ponches. El bateo de los Astros fue silenciado por los lanzadores rivales, lo que dificultó la reacción.

La figura ofensiva a seguir en esta serie en los de Seattle es Cal Raleigh, líder absoluto de las Grandes Ligas en cuadrangulares (con 56) y también en carreras impulsadas de la Liga Americana (118). El bombardero ha sido pieza fundamental en la recta final de la temporada.