Diputado advierte que nombrar militantes radicales detonará en otro conflicto electoral

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El diputado liberal Alberto Cruz manifestó que, aunque el plazo para las autopostulaciones vence este domingo, la verdadera prueba de fuego será la capacidad de la Comisión Especial para filtrar perfiles que no respondan a guiones políticos preestablecidos, evitando así que los nuevos nombramientos se conviertan en el preámbulo de un conflicto institucional.

El proceso de selección para los nuevos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) entra en su etapa decisiva la idoneidad técnica no es suficiente si no viene acompañada de una autonomía real frente a las cúpulas partidarias.

​“Esperemos que las personas que se autopostulen tengan la idoneidad que establece la Constitución, pero sobre todo que tengan independencia y no respondan a intereses partidarios, porque si no estaríamos teniendo un cronograma para una segunda crisis”, advirtió el diputado liberal.

Cruz enfatizó que el país requiere no solo de nuevas caras en las vacantes dejadas por el juicio político, sino de una reforma electoral profunda que devuelva la certeza y la confianza a una población que históricamente ha cuestionado los resultados comiciales debido a la subordinación de los funcionarios hacia sus coordinadores de partido.

​Para el parlamentario, la sociedad hondureña se encuentra en un punto de fatiga democrática donde la simple sustitución de nombres no garantiza la paz social ni la transparencia en las urnas.

​Respecto a las posibles candidaturas de figuras del partido Libertad y Refundación (Libre), la bancada liberal ha dejado clara su postura: no existe una oposición cerrada a que este partido tenga representación, pero la exigencia de independencia será innegociable.

Cruz señaló que el error de los funcionarios destituidos no fue la falta de competencia profesional, la cual reconoció en casos como el de Marlon Ochoa y Mario Morazán, sino su incapacidad para desprenderse de las directrices de la coordinación de su partido, actuando más como militantes que como funcionarios electorales.

​El legislador puso como ejemplo el perfil de Germán Altamirano, a quien describió como una persona con competencias profesionales y políticas sobradas, además de no ser radical.

No obstante, cuestionó si los actuales congresistas que aspiran a estos cargos están dispuestos a renunciar definitivamente a sus curules para someterse al proceso, ya que la normativa actual de la Comisión Especial no contempla renuncias condicionadas, lo que podría generar un obstáculo administrativo en el último minuto del cierre de inscripciones.

​“Esos 86 votos tienen que construirse con personas idóneas e independientes; si nosotros le damos la confianza a alguien que no va a ser respetuoso de la Constitución y que se va a negar a deliberar en lugar de dar un voto disidente, estaríamos nuevamente creando bases para una nueva crisis”, detalló el parlamentario.

​En cuanto al argumento de que estas vacantes corresponden por "derecho legítimo" a Libre bajo el amparo del Pacto de Cartagena, Cruz fue enfático al desestimar dicha postura.

El diputado argumentó que el Estado ya cumplió con su compromiso al permitir la legalización de dicho partido y otorgarles participación inicial en los órganos electorales, pero que tales puestos no fueron "cuidados" por sus ocupantes, comparando la situación con un regalo que se descuida y se pierde.

​El congresista subrayó que no existe una norma constitucional ni en la Ley Electoral que obligue a que un partido específico tenga representantes permanentes en estas instituciones, ya que la elección depende exclusivamente de los consensos y la mayoría calificada en el Congreso Nacional.

Para Cruz, el concepto de "repartición" es lo que ha impedido que la meritocracia se imponga en Honduras, dejando una deuda histórica de los órganos electorales hacia la ciudadanía que sigue temiendo que sus cargos de elección popular sean vulnerados.​

“No hay una norma constitucional ni en la Ley Electoral que obligue a que uno u otro partido tenga representantes, eso es en base a los consensos de 86 votos; los órganos electorales le han dejado mucho que deber históricamente a la sociedad hondureña”, reiteró Cruz.

​El diputado hizo un llamado a los aspirantes a entender que, al ocupar un alto cargo en un ente electoral, el único jefe debe ser la Constitución de la República.

Insistió en que la capacidad y el conocimiento de la ley son estériles si el funcionario se siente comprometido con un guion político-partidario, por lo que la Comisión Especial debe ser rigurosa en evaluar el valor y la integridad de quienes buscan dirigir los destinos de la democracia hondureña en los próximos años.