Doble Impulso: bono y subsidio bajarán cuotas de vivienda en Honduras

San Pedro Sula, Honduras. La Política Nacional de Vivienda, aprobada en Consejo de Ministros y publicada en La Gaceta, ofrece un doble impulso que combina un Bono Directo de Capital (BDC) y un Subsidio Diferido a la Cuota (SDC), con el objetivo de que los hondureños puedan acceder a una vivienda propia pagando una prima menor y cuotas mensuales más bajas durante un período de 10 años. La estrategia, aprobada el 17 de octubre mediante el decreto ejecutivo PCM-018-2026, busca reducir el déficit habitacional del país, estimado en 1.6 millones de soluciones, mediante la construcción de nuevas viviendas y el mejoramiento de inmuebles existentes. A corto y mediano plazo, se espera beneficiar a unas 15,000 familias.

Uno de los principales instrumentos de la política es el programa Doble Impulso, que combina un Bono Directo de Capital (BDC) y un Subsidio Diferido a la Cuota (SDC). Ambos beneficios varían según los tramos de ingresos de los hogares, medidos en Salarios Mínimos de Referencia (SMR), para facilitar el acceso a estos inmuebles.

Subsidios para reducir las cuotas durante 10 años

El Subsidio Diferido a la Cuota (SDC) establece que, durante el primer y segundo año, el apoyo financiero se mantendrá en L2,535.47 para la vivienda unifamiliar y L3,333.40 para la multifamiliar. A partir del tercer año, el beneficio disminuirá gradualmente. Para la vivienda unifamiliar, el subsidio será de L2,303.15 en el tercer año; L2,059.80 en el cuarto; L1,804.88 en el quinto; L1,537.86 en el sexto; L1,258.15 en el séptimo; L965.16 en el octavo; L658.25 en el noveno y L336.76 en el décimo año. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el caso de las viviendas multifamiliares, el apoyo será de L3,027.97 en el tercer año; L2,708.02 en el cuarto; L2,372.89 en el quinto; L2,021.83 en el sexto; L1,654.10 en el séptimo; L1,268.90 en el octavo; L865.40 en el noveno y L442.74 en el décimo año.

Bono de capital según los ingresos familiares

El Bono Directo de Capital consiste en un aporte estatal que se aplica al préstamo de vivienda, reduciendo el monto que la familia necesita financiar. Para los hogares con ingresos de hasta 1.5 Salarios Mínimos de Referencia, el beneficio contempla hasta L50,000 para adquirir una vivienda unifamiliar y hasta L82,500 para una multifamiliar. Los montos del bono también varían según el nivel de ingresos. Para las personas con ingresos de 1.0 a 1.5 SMR, el apoyo será de L50,000 para vivienda unifamiliar y L82,500 para multifamiliar. En el rango de 1.5 a 2.0 SMR, el beneficio será de L43,750 para vivienda unifamiliar y L72,250 para multifamiliar. Para ingresos de 2.0 a 2.5 SMR, los montos serán de L37,500 y L62,000, respectivamente. En el tramo de 2.5 a 3.0 SMR, el apoyo será de L30,000 para vivienda unifamiliar y L50,000 para multifamiliar. Para ingresos de 3.0 a 3.5 SMR, se otorgarán L21,250 y L35,500, respectivamente. Finalmente, para los hogares con ingresos de 3.5 a 4.0 SMR, el bono será de L15,000 para vivienda unifamiliar y L25,000 para multifamiliar. Las personas con ingresos superiores a 4 SMR no recibirán subsidio.

Los incentivos serán diferenciados según la capacidad económica de cada hogar, de manera que las familias con menores ingresos reciban un mayor apoyo estatal. El segundo componente es el Subsidio Diferido a la Cuota, que permite complementar una parte del pago mensual del préstamo durante los primeros 10 años. El mecanismo busca mantener cuotas iniciales bajas y permitir incrementos graduales, con un crecimiento máximo de 4.75% anual.

Financiamiento de la política habitacional

En entrevista con LA PRENSA, Francis Argeñal, ministra de la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (Seviah), declaró que, ahora que la Política Nacional de Vivienda está aprobada, los fondos serán canalizados por Banhprovi. La funcionaria explicó que los recursos provienen de un crédito otorgado por el CAF, por $400 millones (unos L10,716 millones), y de los 2,150 millones de lempiras que el Congreso Nacional aprobó trasladar desde fideicomisos administrados por el Banco Central de Honduras (BCH) hacia Banhprovi. Argeñal explicó que el financiamiento del CAF será desembolsado por partes. El primer desembolso previsto sería de $150 millones, con los que se apalancará el plan a largo plazo mediante subsidios y redescuentos. “Las primeras semanas de este mes que se viene (noviembre), vamos a tener la visita del señor Sergio Diaz Granados, que es el presidente del CAF, que viene a firmar el contrato, una vez firmado el contrato agotaríamos el proceso previo al desembolso”, informó la funcionaria.

Cómo aplicar al programa Doble Impulso

Los proyectos de vivienda deben certificarse ante la Seviah. Los interesados en aplicar a este apoyo gubernamental deben elegir los proyectos habitacionales de su preferencia y gestionar su solicitud a través de bancos, cooperativas, sociedades financieras, microfinancieras, Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero y cajas rurales. Cada intermediario establecerá sus requisitos y realizará la evaluación crediticia correspondiente. Los recursos podrán destinarse a la adquisición y mejoramiento de vivienda, adquisición de lote y construcción, construcción en lote propio, así como liberación de lote y construcción de vivienda. Argeñal detalló que se espera ejecutar 800 soluciones habitacionales mediante la construcción de viviendas en lote propio y el mejoramiento de inmuebles para familias en estado de vulnerabilidad, en municipios de seis departamentos del país, incluyendo San Pedro Sula. Se espera que este proyecto esté listo en tres meses.

Precios de las viviendas y ejemplo de las cuotas

El plan de vivienda contempla inmuebles unifamiliares con valores que oscilan entre L900,000 y L1,100,000 o más, mientras que las viviendas multifamiliares (apartamentos) tienen precios que rondan entre L1,100,000 y L1,300,000. El Salario Mínimo de Referencia utilizado en los análisis de la política habitacional es de L18,036, correspondiente al salario mínimo en su nivel más alto del año inmediato anterior.

A modo de ejemplo, la funcionaria explicó que una familia que busca adquirir una vivienda mediante un préstamo de L900,000, a un plazo de 25 años, tendría una cuota mensual de referencia de L8,531 en el escenario de financiamiento utilizado para explicar el programa. Con la aplicación de los beneficios de Doble Impulso, el pago estimado disminuiría a L4,891 mensuales. La reducción representaría L3,640 al mes. Según el ejemplo presentado por la funcionaria, una familia que anteriormente debía acreditar ingresos aproximados de L28,000 podría acceder al esquema con ingresos de alrededor de L16,000. Los valores corresponden a un ejemplo ilustrativo y no constituyen cuotas fijas para todos los solicitantes, ya que el pago final dependerá del monto del préstamo, las condiciones de financiamiento, los ingresos familiares y los beneficios aplicables.

Alto costo de la tierra, uno de los desafíos

La política también busca incentivar los proyectos multifamiliares, como edificios de apartamentos, para ampliar las alternativas habitacionales, especialmente en ciudades donde el costo de los terrenos dificulta la adquisición de una casa. El plan presenta importantes desafíos. Uno de ellos es el alto costo de la tierra en grandes ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde hay escasez de proyectos de vivienda social.

En ciudades como Villanueva, Choloma, San Manuel y La Lima todavía existen este tipo de proyectos, pero son pocos y las viviendas se venden rápidamente debido a la alta demanda. De acuerdo con un sondeo realizado por LA PRENSA a desarrolladores y agentes inmobiliarios, en Honduras predomina actualmente la vivienda de clase media y media alta, con precios que oscilan entre L2.5 millones y L5 millones. A esto se suman los condominios en torres, que también son tendencia, pero cuyos precios se cotizan en dólares y pueden superar esos montos.

Sefin: primer préstamo de $150 millones está en negociación

LA PRENSA consultó a la Secretaría de Finanzas (Sefin), a través de la plataforma de transparencia, sobre cómo se hará el desembolso del crédito de $400 millones del CAF dirigido a vivienda social.