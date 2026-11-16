ESTADOS UNIDOS. Grand Theft Auto VI, la decimoséptima entrega de la franquicia GTA, se lanzará el jueves 19 de noviembre. Su llegada se produce 13 años después del estreno de GTA 5, publicado en 2013. La expectativa entre los jugadores es alta. Ambientado en Leonida, la versión ficticia de Florida dentro del universo de la franquicia, GTA 6 sigue las historias de sus protagonistas, Lucia Caminos y Jason Duval, quienes mantienen una relación al estilo de Bonnie y Clyde. Según el sitio web de Rockstar Games, después de su paso por el ejército, Duval terminó en los Leonida Keys —equivalentes a los Florida Keys—, donde trabaja para una red local de narcotráfico. Por su parte, Caminos acaba de salir de la Penitenciaría de Leonida, después de haber luchado por su familia. Para quienes reservan el videojuego, la precarga en las consolas PlayStation y Xbox comenzó la semana pasada, debido al gran tamaño de los archivos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre GTA 6 antes de su lanzamiento.

¿Cuándo se lanza GTA 6?

GTA 6 se lanzará el jueves 19 de noviembre.

¿Todavía se puede reservar GTA 6?

Si. GTA 6 está disponible para reservar en el sitio web de Rockstar Games hasta el mismo día de su lanzamiento, el 19 de noviembre.

¿Cuánto cuesta GTA 6?

Estos son los precios anunciados para las diferentes ediciones del videojuego: Edición estándar: 79,99 dólares (L2,639.00 en la PlayStation Store).. Está disponible en formato digital para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, o mediante un código de descarga incluido en la caja física. Edición Ultimate: 99,99 dólares (a L2,687.79)​​​​. Está disponible en formato digital para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Incluye contenido digital adicional, vehículos, trajes y bonificaciones de preventa.

¿Qué incluyen las ediciones estándar y Ultimate de GTA 6?

A continuación, se detalla el contenido de cada edición de GTA 6: Edición estándar y Grand Theft Auto VI. Bonificación «Vintage Vice City» por reserva: incluye el sedán Vapid Stainer del 55, con un estilo clásico; un garaje cerca de Ocean Beach; atuendos y peinados decadentes para Jason y Lucia, y un diseño de arma que «evoca los excesos del pasado», según el sitio web de Rockstar Games. Un mes gratuito de GTA+ por reserva: incluye un depósito mensual recurrente de 500.000 GTA$ en la cuenta del personaje de GTA Online, una tarjeta Tiburón (Shark Card) con un 15 % de cuota en GTA$, acceso a vehículos gratuitos o retirados de la venta en GTA Online y una selección rotativa de títulos de Rockstar Games y otros juegos destacados en la biblioteca de GTA+.

Edición Ultimate

Además del contenido de la edición estándar y las bonificaciones por reserva, la edición Ultimate incluye: Grotti Cheetah del 95: deportivo de Grotti de los años 90, un homenaje a Shore Drive. Revólveres Morgan de Hawk & Little: versiones para hombre y mujer de los revólveres de Vice City procedentes de la mansión Vercetti. Incluyen empuñaduras con grabados de palmeras, detalles ornamentales y una mirada de alto rendimiento. Variantes de armas personalizadas: armas cortas personalizadas, entre ellas la pistola Girardi ES9 de Jason y la pistola Klose K17 de Lucia. Estilo Vice City: atuendos y tatuajes exclusivos. Vehículos para el refugio de Jason: motocicleta Dinka Enduro con diseño de camuflaje militar y kayak Crest. Configuración retro para el Ganado: modificaciones exclusivas para el Vapid Ganado de Jason. Taller de modificaciones Rideout Customs: interiores detallados, llantas y estilo «donk» para vehículos. Salón unisex de Sara: vello facial para Jason, además de maquillaje y manicura para Lucia. Shitzu Squalo: embarcación en tonos rosa y azul, con una caja de armas cargada de explosivos, atracada en Washington Beach.

Tienda de ropa Stock 305: moda urbana para Jason y Lucia. Buggy Vapid Dominator del 67: vehículo todoterreno del «Mud Club», guardado en el garaje Paradise (Paradise Garage), en Watson Bay. Incluye un armero y un espacio seguro para almacenar mercancía robada. Estudio de tatuajes Electric Fang: más de 50 tatuajes para Jason y Lucia, diseñados por el artista FAILE, con sede en Brooklyn. Taller de modificaciones One-Eyed Willie's: modificaciones todoterreno y diseños pintados a mano, ubicado en Lake Leonida. Goodtime Gear: ropa y accesorios inspirados en Macca the Gator, personaje de una exitosa serie de televisión del «Goodtime State». Tienda de mercancía ilegal PTT Youngin$: artículos especiales y contrabando a la venta en Southside, Vice City. Colección de coches clásicos: vehículos clásicos abandonados y proyectos en proceso de restauración.

Precarga de Grand Theft Auto VI: ¿cómo descargarlo antes del lanzamiento?

La precarga ya está disponible para todas las personas que hayan reservado digitalmente Grand Theft Auto VI. Quienes hayan reservado la versión física con código también podrán activarlo e iniciar la descarga tan pronto como reciban el producto. Si todavía no has reservado el videojuego, puedes hacerlo para tener todo preparado antes del 19 de noviembre. Grand Theft Auto VI fue desarrollado desde cero para ofrecer una experiencia adaptada a la generación actual de consolas. Con una meta de 30 fotogramas por segundo, el videojuego busca llevar ambas plataformas al límite y presentar el amplio mundo de Leonida, con entornos y habitantes de gran densidad y fidelidad visual. La experiencia visual en PlayStation 5 Pro incorpora una mayor claridad de imagen gracias a PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), así como sombras con trazado de rayos, características disponibles exclusivamente en esta consola. Por su parte, la versión de Grand Theft Auto VI para PS5 incorpora retroalimentación háptica de alta fidelidad en los mandos DualSense, ajustable mediante las opciones de accesibilidad; renderización de audio espacial mejorada, para que los sonidos del juego aprovechen la tecnología Tempest 3D; y tiempos de carga reducidos.

Por estas características, Rockstar Games señala que Grand Theft Auto VI se «juega mejor» en las consolas PlayStation 5. El videojuego también estará disponible mediante Xbox Cloud Gaming en las consolas Xbox Series X|S y Xbox One, con los ajustes gráficos de Xbox Series S. Como ocurre con otros servicios de transmisión de videojuegos en la nube, la velocidad de conexión y otros factores técnicos podrían afectar el rendimiento, una diferencia de una experiencia de juego local. GTA VI también será totalmente compatible con Remote Play, tanto en PlayStation como en Xbox.

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