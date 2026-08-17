Videojuegos educativos pueden reducir síntomas depresivos en adolescentes

Un ensayo clínico con 532 estudiantes de secundaria ha demostrado que los videojuegos educativos pueden ser una herramienta eficaz para reducir los síntomas depresivos en adolescentes.

El estudio, realizado por investigadores de la Facultad de Medicina Geisel de Dartmouth (Estados Unidos), demostró que el videojuego PlaySmart , diseñado específicamente para prevenir conductas de riesgo, logró reducir los síntomas depresivos en jóvenes durante al menos un año, con efectos que duplicaron los observados en algunos programas escolares tradicionales.

Publicado en la revista médica JAMA Network Open, el trabajo señala que la intervención digital no solo ayuda a concienciar sobre el abuso de sustancias, sino que también genera una disminución sostenida de los síntomas depresivos de los participantes 12 meses después de haber jugado.

Un ensayo clínico riguroso

La investigación se llevó a cabo con 532 estudiantes de secundaria de entre 16 y 19 años de Connecticut, Estados Unidos. El grupo de prueba, de 269 alumnos, jugó a PlaySmart durante una hora semanal durante seis semanas, mientras que el grupo de control activo, integrado por 263 estudiantes, jugó a juegos sin contenido terapéutico.

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Un año después, los jóvenes que utilizaron PlaySmart registraron una reducción significativa en sus niveles de depresión, evaluados mediante la escala estándar PHQ-8. Esta disminución fue igual y, en varios casos, duplicó los efectos documentados en los programas de prevención escolar presenciales.

Además, los participantes mostraron un cambio positivo en su disposición hacia la búsqueda de ayuda psicológica profesional.

A diferencia de otras intervenciones cuyos beneficios desaparecen a los seis meses, el impacto de PlaySmart se mantendrá al cumplirse un año.