Los problemas económicos aceleran el envejecimiento, según estudios

Estar sin recursos económicos ciertamente pone nerviosos nerviosos, pero también podría acelerar el envejecimiento cerebral, según un nuevo estudio.

Las personas que tienen dificultades económicas persistentes o bajos ingresos en la juventud tienden a rendir peor en pruebas cognitivas a los 53 años, informaron investigadores el 23 de julio en la revista Innovation in Aging.

Además, los escáneres cerebrales revelaron que las personas que ganaban poco dinero tenían peor salud cerebral y mayor reducción cerebral que las personas mayores de entre 69 y 71 años, según los investigadores.

La relación entre los problemas económicos y el envejecimiento cerebral se mantuvo incluso después de que los investigadores consideraran otros factores que podrían influir en la salud cerebral.

"La mayoría de los estudios sobre el envejecimiento cognitivo analizan las dificultades financieras en un solo momento del tiempo", dijo el investigador Jacques Wels en un comunicado de prensa.

"Nuestro estudio, utilizando varias décadas de datos, nos permite ver que es la acumulación de dificultades durante muchos años lo que está vinculado a los peores resultados en la salud cognitiva, más que episodios ocasionales de adversidad", dijo Wels. Es investigador honorario senior en University College London.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de casi 2.800 británicos nacidos en 1946.

Se preguntó a las personas sobre sus ingresos familiares a los 26, 43 y 53 años, así como si les resultaba difícil pagar las facturas y cumplir con sus obligaciones financieras.

Los resultados mostraron que los bajos ingresos y las dificultades económicas se asociaban con una velocidad de procesamiento más lenta y peor memoria verbal a los 53 años.