Cosmeticorexia: la dañina obsesión de las niñas por productos de "skincare"

Un nuevo término ha sido acuñado por dermatólogos y académicos: cosmeticorexia, definida como una obsesión poco saludable por lograr una piel "perfecta" desde una edad temprana, lo que lleva a un uso obsesivo de productos cosméticos.

El dermatólogo Giovanni Damiani, profesor de la Universidad de Milán, quedó tan preocupado por lo que percibía como compulsión en algunos de sus pacientes más jóvenes que comenzó a investigar el fenómeno.

Entrevistó a 55 pacientes de entre 8 y 14 años y halló que aquellos que mostraban signos de cosmeticorexia estaban obsesionados con el teléfono celular y pasaban horas viendo videos de cuidado de la piel en redes sociales, utilizaban hasta 10 productos diferentes al día y no socializaban —ni siquiera con familiares— sin llevar maquillaje.

La Autoridad Italiana de la Competencia (AGCM) ha iniciado dos investigaciones sobre la empresa de belleza LVMH, propietaria de Sephora y Benefit, para analizar si no dejó claro que sus productos no están destinados a niños y adolescentes, y si están fomentando su compra mediante "estrategias de marketing encubierto que involucran a microinfluencers jóvenes".

Un portavoz de LVMH informó que la empresa coopera con las autoridades italianas y "reafirma" su "estricto cumplimiento de la normativa italiana aplicable".

Añadió que, "a medida que evolucionan las conversaciones sobre los consumidores más jóvenes y el cuidado de la piel", la compañía mejora "la calidad del asesoramiento proporcionado" por sus "expertos en belleza para orientar mejor" a todos aquellos que usan sus productos.

LVMH no tiene productos ni campañas dirigidas "específicamente a jóvenes" y solo trabaja con influencers mayores de 18 años, indicó el vocero.

La Autoridad de Normas de Publicidad (ASA) en Reino Unido dice que sigue de cerca lo que ocurre en Italia y que estudia si hay pruebas de problemas similares.

"Por ahora no estamos tomando ninguna medida regulatoria formal", señala.

Este tipo de productos no es barato

Un estudio que analizó 100 videos de TikTok hechos por menores de 18 años encontró que el costo promedio de las rutinas de cuidado de la piel que publicaban era de unos US$167.

Dependiendo del uso, los productos podrían necesitar reponerse cada tres o cuatro meses.

Limpiar, tonificar, aplicar prebase, hidratar, usar sérum, crema para el contorno de ojos y bruma facial, y repetir el proceso: así buscan los niños —algunos en edad de primaria— el estilo coreano de "piel de cristal".

"La ironía es que ya la tienen: cuando eres pequeño, tu piel está en perfectas condiciones", explica la dermatóloga británica Jean Ayer.

"La barrera cutánea —que mantiene las toxinas fuera y la humedad dentro— está perfectamente preservada (...) Eso es la juventud, eso es la belleza de la piel", agrega.

Ayer, que tiene casi 20 años de experiencia, afirma que cada vez más niños utilizan cosméticos.

Sus consultas varían enormemente: desde padres que le preguntan por la mejor rutina para sus hijos pequeños hasta niños de 8 años con reacciones graves a productos de belleza.

Los padres a menudo están horrorizados, cuenta, pero no logran convencer a sus hijos de dejar de usar tantos productos.

"Es bastante aterrador", opina Ayer, "esto está diseñado para el mercado antienvejecimiento. En el mejor de los casos, no necesitan estos productos. En el peor, contienen ingredientes dañinos que pueden lastimar la delicada piel joven".

Esta dermatóloga relata que está viendo un aumento de pacientes más jóvenes con acné y dermatitis de contacto (un tipo de eczema desencadenado por el contacto con una determinada sustancia) debido a los diversos componentes de estos productos para el cuidado de la piel que utilizan los niños.

El impacto dañino en la piel de las niñas

Muchos productos de belleza contienen ingredientes activos que pueden tener un efecto biológico en las células de la piel y, por lo tanto, cambiar su funcionamiento.

Uno de los más poderosos es el retinol, que actúa acelerando la renovación de las células de la piel, lo que puede ayudar a reducir las líneas finas y las arrugas.

En los niños, este proceso ya ocurre a un ritmo elevado, por lo que el retinol no ofrece ningún beneficio real y puede sobreestimular la piel.

Esto puede provocar una "quemadura por retinol", donde se daña la barrera protectora de la piel.

Los niños pueden terminar con dolor, erupciones cutáneas similares a eczemas o sensibilidad a largo plazo.

Hay muchos otros ingredientes en estos productos que potencialmente pueden dañar la piel joven, advierte Ayer, y que una vez que un niño desarrolla una alergia de contacto, es posible que nunca pueda usar un producto que contenga ese ingrediente sin sufrir una reacción.

Los dermatólogos también están viendo un aumento en los jóvenes con alopecia fibrosante frontal, donde la línea frontal del cabello comienza a retroceder, apunta Ayer, e indica que hay una pequeña pero creciente escuela de pensamiento que sugiere que esto podría deberse al mayor uso de varias cremas faciales a una edad tan temprana.

La industria cosmética en Reino Unido dice que reconoce que se necesita asesoramiento y apoyo para garantizar que los niños utilicen productos apropiados para su edad.

La Asociación Británica de Cosméticos, Artículos de Tocador y Perfumería (CTPA, por sus siglas en inglés), que representa a muchas empresas de cuidado de la piel, publicó recientemente una guía para padres después de realizar una encuesta en la que el 40% de los padres (casi 1.000) admitieron saber menos sobre el cuidado de la piel que su hijo.

Su directora general, Emma Meredith, asegura que la institución no apoya a los jóvenes que usan productos antienvejecimiento o rutinas complejas e innecesarias.

"Nuestro objetivo es garantizar que los productos se utilicen apropiadamente para cada grupo de edad, ayudando a los jóvenes a comprender cómo desarrollar hábitos de higiene de la piel saludables y apropiados para su edad y apoyando a los padres en las conversaciones con sus hijos", argumenta.