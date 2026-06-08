¿Por qué los hombres pueden sentir tristeza profunda después de la intimidad?

La disforia postcoital es una condición en la que algunos hombres experimentan tristeza, vacío o irritabilidad inmediatamente después del orgasmo.

Según especialistas citados por O Globo, el fenómeno tiene raíces en procesos neuroquímicos y en factores culturales, impactando de manera relevante el bienestar psicológico masculino.

Dicha condición se caracteriza por una alteración emocional que no depende del grado de deseo o satisfacción sexual, sino del funcionamiento del sistema nervioso.

De acuerdo con Antonio José Sánchez Barbosa, sexólogo del Boston Medical Center, los síntomas suelen incluir “sensación de tristeza, vacío o irritabilidad”, y pueden surgir incluso tras encuentros sexuales percibidos como satisfactorios.

Este fenómeno afecta tanto en relaciones de pareja como durante la masturbación, y puede presentarse en diferentes edades y contextos.

Durante la actividad sexual, los niveles de neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina y las endorfinas aumentan de manera considerable, generando una intensa sensación de placer y conexión. Tras el orgasmo, estos niveles disminuyen abruptamente, lo que desencadena el cuadro de malestar emocional.

Sánchez Barbosa explica en O Globo que este “contraste marcado en el sistema nervioso” es el detonante de la disforia: la transición repentina de un estado de alta activación a uno de relajación puede provocar sentimientos de desconexión y vacío.

Las personas con antecedentes de ansiedad o depresión son especialmente vulnerables ante este proceso, ya que la caída brusca de neurotransmisores puede exacerbar la sensación de malestar.

Los especialistas subrayan que, aunque la disforia postcoital puede afectar a mujeres, su repercusión resulta especialmente visible en la salud emocional masculina.

En muchos contextos, los hombres han sido socializados para reprimir sus emociones, lo que complica la identificación y expresión del malestar después del sexo.

Según el análisis de O Globo, patrones culturales e históricos han condicionado a los varones para evitar mostrar vulnerabilidad, lo que contribuye a la confusión y a la dificultad para buscar apoyo.

Sánchez Barbosa señala que este condicionamiento puede acompañarse de sentimientos de culpa o vergüenza, sobre todo cuando la disforia ocurre tras la masturbación, intensificando el aislamiento emocional.

Superar las barreras sociales y culturales asociadas a la expresión emocional masculina es fundamental para mitigar el impacto negativo de la disforia postcoital.

Los especialistas advierten que el silencio y la falta de comunicación perpetúan la soledad y pueden incrementar el efecto negativo del malestar experimentado.

De acuerdo con el equipo del Boston Medical Center, una de las principales herramientas para abordar la disforia postcoital es la comunicación abierta y la validación emocional en el seno de la pareja.

“La comunicación con la pareja es fundamental para aclarar que esta respuesta es una reacción del sistema nervioso y no una falta de afecto o interés”, señalan los especialistas a O Globo.

Entre las recomendaciones, figuran el contacto físico no erótico, como los abrazos relajados tras el acto sexual, la respiración coordinada y la validación mutua de las emociones.

Estas estrategias ayudan a crear un entorno seguro, reducen el aislamiento y favorecen la autorregulación emocional.

Cuando la tristeza posterior al orgasmo ocurre de manera recurrente y afecta la autoestima o la calidad de las relaciones interpersonales, los especialistas sugieren consultar a un profesional de la salud mental.

La intervención puede incluir procesos de psicoeducación y orientación para ajustar las expectativas personales, lo que contribuye a proteger el bienestar emocional masculino y a reducir el estigma asociado a la disforia postcoital.