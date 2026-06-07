¿Cómo controlar la “ansiedad del domingo” antes de regresar a trabajar?

Muchas personas dedican hasta dos horas y media de su fin de semana a preocuparse por el regreso a la rutina laboral, según un estudio citado por Vogue.

Lejos de ser una sensación aislada, este fenómeno —conocido como ansiedad del domingo o síndrome del domingo por la tarde— afecta incluso a quienes se sienten satisfechos con su trabajo y puede empañar las últimas horas de descanso.

La clave está en la anticipación. A medida que se acerca el inicio de una nueva semana, la mente comienza a enfocarse en responsabilidades, pendientes y obligaciones futuras, lo que dificulta disfrutar plenamente del tiempo libre.

Este malestar, cada vez más estudiado por especialistas en psicología, impulsó la búsqueda de estrategias prácticas para reducir el estrés y llegar al lunes con una sensación de mayor bienestar.

Según las psicólogas consultadas por el medio citado, entre las principales razones se encuentran el estrés laboral, la acumulación de tareas y el agotamiento físico y mental. Los síntomas incluyen desde nerviosismo, apatía y dificultades para relajarse, hasta insomnio o malestares físicos.

Una encuesta realizada en el Reino Unido por SpaSeekers a más de 1.000 trabajadores demostró que en uno de cada cuatro casos la ansiedad dominical comienza ya el sábado.

Además, uno de cada siete empleados reconoció haber faltado al trabajo un lunes a causa de la presión psicológica que supone reincorporarse a la rutina. Como resalta el medio, el domingo siguiente a las vacaciones es percibido por muchos como el “peor domingo del año”.

La psicóloga Lara Ferreiro afirma que la ansiedad de los domingos es uno de los motivos más recurrentes en su consulta. “Es uno de los temas que más trabajo en consulta porque tiene un elevado número de pacientes que la padecen”, indicó a Vogue.

Por su parte, la psicóloga Brígida H. Madsen advierte que los domingos marcados por la inquietud deben servir como señal de alerta para reflexionar sobre la relación con el trabajo y la posibilidad de un “síndrome de agotamiento”.

“Cuando los domingos se convierten en la antesala del lunes, provocando ansiedad, irritabilidad y malestar general, lo primero que recomendaría es revisar nuestra relación con el trabajo”, apuntó Madsen para el medio citado.

A estos factores se suman las responsabilidades pendientes, el retorno de las vacaciones y el temor ante una semana exigente. Los síntomas más frecuentes son irritabilidad, falta de energía, pensamientos repetitivos, insomnio y molestias digestivas.