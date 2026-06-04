Consultas médicas con IA: qué riesgos debes conocer antes de usar un chatbot

Honduras

La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que las personas buscan información, toman decisiones y gestionan aspectos cotidianos de su vida. Uno de los ámbitos donde este impacto resulta más evidente, y también más sensible, es la salud. En los últimos años, grandes compañías tecnológicas han impulsado herramientas de IA generativa orientadas al bienestar y la atención médica. Servicios como Copilot Health, ChatGPT Health y Amazon HealthAI permiten a los usuarios interpretar historiales clínicos, consultar síntomas, comprender resultados de laboratorio y explorar posibles tratamientos. Sin embargo, desde ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, alertan sobre los riesgos de confiar en estas plataformas como sustitutos del criterio médico profesional. “El riesgo no es solo recibir un consejo incorrecto, sino también compartir información altamente sensible con sistemas cuyas políticas de privacidad, prácticas de intercambio de datos y obligaciones legales pueden diferir significativamente de las de un médico o un hospital. Esto aumenta las posibilidades de que los datos terminen expuestos a entidades inesperadas”, explica Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica. La popularidad de estas herramientas no sorprende. Según Microsoft, las personas utilizan sus dispositivos móviles para hablar de temas relacionados con la salud más que de cualquier otro asunto. La disponibilidad permanente de los chatbots, capaces de responder en cualquier momento y con un tono convincente, los convierte en una opción atractiva para quienes buscan orientación rápida o tranquilidad frente a una preocupación médica. Además, en un contexto donde los sistemas de salud enfrentan crecientes presiones y limitaciones de recursos, cada vez más usuarios recurren a la IA para realizar una primera evaluación de sus síntomas antes de decidir si necesitan atención profesional.

El riesgo de los diagnósticos erróneos

A pesar de sus avances, los especialistas advierten que los modelos de IA aún presentan limitaciones importantes. Una de las principales preocupaciones son las llamadas “alucinaciones”, es decir, respuestas incorrectas o engañosas presentadas como información confiable. Un estudio realizado por la Universidad de Oxford y publicado en febrero en la revista Nature Medicine reveló que muchos usuarios no saben qué información médica deben proporcionar a los sistemas de IA para obtener respuestas adecuadas. La investigación también encontró que pequeñas variaciones en una misma consulta podían generar respuestas significativamente diferentes y que los usuarios tenían dificultades para distinguir entre recomendaciones correctas y equivocadas. “A pesar de todo el entusiasmo, la IA simplemente no está lista para asumir el rol de médico”, advirtió la doctora Rebecca Payne, autora principal del estudio. “Los pacientes deben ser conscientes de que consultar sus síntomas con un modelo de lenguaje puede resultar peligroso, generar diagnósticos erróneos y no identificar situaciones que requieren atención médica urgente”. Privacidad bajo la lupa

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