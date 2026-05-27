VPH: El enemigo silencioso que se puede prevenir con vacuna

El virus del papiloma humano, conocido como VPH, es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), casi todas las personas sexualmente activas podrían contraerlo en algún momento de su vida si no están vacunadas. Aunque muchas veces desaparece sin causar síntomas, algunos tipos del virus pueden provocar cáncer de cuello uterino, garganta, pene, ano y otras enfermedades. El ginecólogo Carlos Santos explica que el VPH se transmite principalmente por contacto íntimo de piel a piel y puede afectar tanto a mujeres como hombres. Existen más de 100 tipos de este virus, pero algunos son considerados de “alto riesgo” porque están relacionados con distintos tipos de cáncer. Otros tipos pueden causar verrugas genitales. La mayoría de las personas no sabe que lo tiene, ya que puede permanecer silencioso durante años.

La vacuna salva vidas

La vacuna contra el VPH fue creada para proteger al cuerpo contra los tipos del virus que causan la mayoría de los cánceres asociados al papiloma humano. Según los CDC y la Organización Mundial de la Salud, esta inmunización puede prevenir más del 90% de los cánceres relacionados con el VPH cuando se aplica antes de la exposición al virus. Actualmente, una de las vacunas más conocidas es Gardasil 9, que protege contra nueve tipos distintos del VPH, incluidos los responsables de la mayoría de los casos de cáncer cervicouterino. Expertos señalan que la vacuna no trata infecciones ya existentes, pero sí evita futuras infecciones que podrían poner en riesgo la salud.

¿Quiénes deben aplicarla?

El especialista recomienda que la vacuna sea aplicada tanto en niñas como en varones, idealmente entre los 11 y 15 años de edad, antes del inicio de la vida sexual. Los CDC explican que los niños y niñas vacunados antes de los 15 años generalmente necesitan solo dos dosis, mientras que quienes comienzan la vacunación después de esa edad podrían requerir tres dosis. Aunque inicialmente la vacuna estuvo enfocada en niñas, hoy también se recomienda para niños y hombres jóvenes, debido a que el VPH puede causar distintos tipos de cáncer en ambos sexos.

Mitos

El médico aclara que aplicarse la vacuna contra el VPH no significa fomentar el inicio temprano de la vida sexual, como algunos mitos aseguran. Al contrario, esto se convierte en una herramienta preventiva que brinda poder a los jóvenes para decidir abstenerse de involucrarse sexualmente con alguien a temprana edad y, a la vez, protege de futuras enfermedades.

" “La vacuna contra el vph debe ser aplicada a niños y niñas entre los 11 y 15 años para prevenir enfermedades cancerígenas”. Dr. Carlos Santos - Ginecólogo Obstetra

Acceso a la vacuna contra el VPH en Honduras