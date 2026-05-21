La migraña se puede revertir reeducando el sistema nervioso

“Aunque tradicionalmente la migraña ha sido explicada como un problema de ‘dolor fuerte’, la investigación de los últimos años muestra que también implica un componente de aprendizaje del sistema nervioso, lo que abre la puerta a nuevos abordajes terapéuticos, como la terapia de reprocesamiento del dolor o TRD”, explica a EFE la psicóloga sanitaria Sandra Ferrer. “A esta terapia la avala un ensayo clínico publicado en la revista científica JAMA Psychiatry, donde el 66% de las personas con dolor persistente quedaron sin dolor o casi sin dolor en cuatro semanas, frente al 10% que siguió los tratamientos habituales, resultados que se mantuvieron al año, lo que refuerza la solidez del enfoque”, según asegura. “La migraña no es crónica, aunque en ocasiones emitan ese diagnóstico. En la mayoría de los casos no hay daño en los tejidos. Hay dolor, pero no lesión”, afirma Ferrer, especializada en TRD aplicada a la migraña, cofundadora de programa sanitario Migralia (https://migralia.es) y exmigrañosa.

Dolor de cabeza sin lesión orgánica.

Para entender por qué una persona puede experimentar dolor incluso cuando sus pruebas diagnósticas no muestran anomalías o daños en sus tejidos es importante comprender que el dolor se define como una experiencia sensorial y emocional influida por factores biológicos, psicológicos y sociales, según esta experta. “Los conocimientos más actuales en neurociencias del dolor revelan que el cerebro funciona como un sistema predictivo: anticipa lo que cree que va a ocurrir en función de experiencias previas, como un mecanismo de protección y supervivencia”, según explica. “Nuestra mente puede generar dolor, aunque no haya daño en nuestros tejidos. Es lo que le ocurre a una persona cuando le dicen que su migraña es crónica y que no hay solución. Entonces siente miedo, se pone en alerta y se dispara su sistema de alarma cerebral”, explica la cofundadora de Migralia.Comparando este proceso doloroso con un incendio, se puede afirmar que “nuestra alarma cerebral (el dolor) suena de forma ensordecedora, sin que haya fuego real, por lo que, en lugar de pretender apagar unas llamas inexistentes, es mejor ‘recablear’ el sistema de alarma que está sonando”, explica Ferrer.

Recablear los circuitos cerebrales.

La TRD establece este recableado, sin fármacos ni intervenciones físicas externas, “actualizando el modelo cerebral interno; es decir, la información asimilada y fijada en nuestras redes neuronales, al aportar nueva información proveniente del entorno y de distintas experiencias, exclusivamente por medio del entrenamiento mental e intervenciones psicológicas”. “La evidencia converge en que muchas veces la migraña no se origina por daño en los tejidos, sino por una interpretación cerebral de amenaza o peligro que puede modificarse, y con ello la migraña puede revertirse”, según Ferrer.Añade que la TRD puede conseguir este resultado porque “nuestro cerebro es neuroplástico”.

Terapia de Reprocesamiento del Dolor (TRD)