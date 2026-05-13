¿Ataque de asma? Lo que debes hacer para actuar rápido y evitar complicaciones

REDACCIÓN. El aparato respiratorio está formado por las fosas nasales, la laringe, la tráquea y los alvéolos. La tráquea se ramifica en dos bronquios, y estos en conductos más pequeños denominados bronquiolos.

Al final de los bronquiolos se hallan los alvéolos, que son unos sacos muy pequeños en los que se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el pulmón y la sangre durante la respiración.

De hecho, el oxígeno que entra con cada inspiración atraviesa los alvéolos, pasa a la sangre y llega a los tejidos de todo el cuerpo. El dióxido de carbono que viene de los tejidos viaja en la sangre, atraviesa los alvéolos y se expulsa del cuerpo durante la espiración.El asma afecta principalmente a los bronquios y los bronquiolos.

Los especialistas del Hospital Clínic de Barcelona explican que, en las personas con asma, la pared de los bronquios se inflama y se hace más gruesa; hay mayor producción de moco, que es viscoso y difícil de eliminar, y el músculo que rodea las paredes de los bronquios se contrae, haciendo que el espacio disponible para que pase el aire sea más pequeño, lo que dificulta la respiración.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los síntomas más habituales del asma son tos persistente, sobre todo por la noche; sibilancias (pitos) al espirar y, a veces, al inspirar; disnea (dificultad para respirar), en ocasiones incluso en reposo, y opresión en el pecho que no permite respirar profundamente.