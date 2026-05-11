Las actividades artísticas podrían ayudar a envejecer más lento

El proceso de envejecimiento biológico puede ralentizarse si una persona participa regularmente en actividades artísticas, como leer, escuchar música o visitar museos, según un estudio científico.

La investigación, publicada en la revista Innovation in Aging y encabezada por el University College London (UCL), analizó respuestas de encuestas y datos de análisis de sangre de 3.556 adultos del Reino Unido.

Los investigadores compararon la participación en actividades artísticas y culturales con cambios químicos en el ADN relacionados con el envejecimiento biológico, sin alterar el código genético.

Las personas que participaban con mayor frecuencia y en una mayor variedad de actividades artísticas y culturales parecían presentar un ritmo de envejecimiento más lento y una edad biológica más joven, de acuerdo con los cambios observados en el ADN.

Quienes realizaban alguna actividad artística al menos una vez por semana parecían envejecer un 4 % más lentamente que quienes rara vez participaban en este tipo de actividades.

Este resultado es similar al observado entre personas que hacían ejercicio físico al menos una vez por semana, en comparación con quienes no lo practicaban.

La relación fue más marcada en adultos de mediana edad y mayores de 40 años, y se mantuvo incluso tras considerar factores que podrían influir en los resultados, como el índice de masa corporal, el tabaquismo, el nivel educativo y los ingresos.