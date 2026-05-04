Inflamación silenciosa: ¿cómo detectarla antes de que afecte?

REDACCIÓN. Lejos de ser un fenómeno puntual, se trata de un mecanismo biológico que conecta hábitos, metabolismo y envejecimiento.

La medicina plantea abordajes que integran diagnóstico, prevención y tratamiento desde una perspectiva global del paciente, donde la inflamación se interpreta como un indicador clave del estado de salud.La inflamación no es, en sí misma, un problema.

Es una respuesta del organismo necesaria para defenderse. Desde la clínica Ityos, referente en el ámbito de la medicina integral y avanzada en España, la inflamación, que cada vez afecta a más personas, aparece de dos formas diferentes.

“La inflamación puede presentarse de dos formas principales. La inflamación sintomática o aguda es la respuesta normal del sistema inmunitario ante una lesión o infección y se manifiesta con signos visibles como dolor, calor, enrojecimiento o hinchazón”, explican a EFE desde Ityos.

“La inflamación crónica de bajo grado o silenciosa es una activación persistente y de baja intensidad del sistema inmunitario que no produce síntomas evidentes”. Este tipo de inflamación es el que más preocupa a los especialistas, por su relación con enfermedades crónicas.

¿Por qué se habla tanto de inflamación ahora? El interés creciente no responde solo a una mayor concienciación. “No es solo una mayor preocupación social: existen datos que indican que los factores que favorecen la inflamación crónica son hoy más frecuentes”, añaden sobre un mal que cada vez protagoniza más conversaciones.

El contexto es claro: “En Europa, más del 59% de los adultos tiene sobrepeso u obesidad, y el exceso de grasa visceral es una fuente importante de inflamación metabólica”.

A ello se suma que “la diabetes tipo 2 se ha cuadruplicado en el mundo desde 1980, y las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte”, añaden.

La combinación de estos factores, junto con un mayor desarrollo de herramientas diagnósticas, explica que la inflamación haya pasado a ocupar un lugar central en la medicina actual.

Causas

La inflamación crónica no suele responder a una única causa, sino a la interacción de múltiples factores. “Este tipo de inflamación se asocia sobre todo a factores metabólicos como el exceso de grasa visceral, dietas hipercalóricas ricas en ultraprocesados, sedentarismo, estrés crónico o alteraciones del sueño”.

A este escenario se suma una dimensión menos tangible pero igualmente relevante. “No podemos olvidarnos del estrés emocional, que es una de las causas embrionarias en las alteraciones patológicas de la salud”, inciden sobre un aspecto que cada vez cuenta con más peso.

Este enfoque amplía la mirada médica tradicional. “La ciencia y la medicina actuales deben recuperar algunos conceptos de la medicina antroposófica... añadiendo a la dimensión física de la persona, sus rasgos mentales e incluso espirituales”. Una reflexión que introduce una visión más integradora del paciente.

Pruebas

La inflamación silenciosa requiere herramientas específicas. “Generalmente solo se identifica mediante biomarcadores en sangre, como niveles ligeramente elevados de proteína C reactiva ultrasensible, interleucinas y otros factores correlativos”.

Además, hay perfiles de riesgo que permiten sospechar su presencia. “Podemos sospecharla claramente en personas con factores metabólicos asociados, como obesidad abdominal, resistencia a la insulina, síndrome metabólico o diabetes tipo 2”.

Origen

Determinar qué está generando inflamación no siempre es sencillo. “El proceso incluye el análisis de marcadores en sangre y la revisión de factores cotidianos. “En la práctica clínica identificar el origen suele implicar revisar el estilo de vida y los factores metabólicos”.

En este análisis, algunos especialistas incorporan una dimensión más amplia. “Cada vez le damos más importancia a la vida emocional o espiritual de la persona y sus consecuencias sobre los parámetros médicos”.