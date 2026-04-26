Inflamación silenciosa: cómo detectarla y prevenirla a tiempo

La inflamación ha pasado de ser un concepto estrictamente médico a convertirse en uno de los grandes temas de conversación en salud, bienestar y estética. Más allá de las tendencias, los expertos coinciden en que su creciente protagonismo responde a una realidad clínica: el aumento de patologías vinculadas a procesos inflamatorios de bajo grado.

Lejos de ser un fenómeno puntual, se trata de un mecanismo biológico que conecta hábitos, metabolismo y envejecimiento. La medicina actual plantea abordajes que integran diagnóstico, prevención y tratamiento desde una perspectiva global del paciente, en la que la inflamación se interpreta como un indicador clave del estado de salud.

La inflamación: dos caras de un mismo proceso

La inflamación no es, en sí misma, un problema: es una respuesta necesaria del organismo para defenderse. Desde la clínica Ityos, especializada en medicina integral en España, explican que este proceso, cada vez más presente en la población, puede manifestarse de dos formas.

“La inflamación puede presentarse de dos formas principales. La inflamación sintomática o aguda es la respuesta normal del sistema inmunitario ante una lesión o infección y se manifiesta con signos visibles como dolor, calor, enrojecimiento o hinchazón”, explican a EFE desde Ityos.

Sin embargo, existe otra forma menos evidente. “La inflamación crónica de bajo grado o silenciosa es una activación persistente y de baja intensidad del sistema inmunitario que no produce síntomas evidentes”. Este tipo de inflamación preocupa especialmente a los especialistas por su relación con enfermedades crónicas.

Por qué se habla tanto de inflamación ahora

El interés creciente no responde únicamente a una mayor concienciación. “No es solo una mayor preocupación social: existen datos que indican que los factores que favorecen la inflamación crónica son hoy más frecuentes”, señalan desde la clínica.

El contexto es claro: “En Europa, más del 59 % de los adultos tiene sobrepeso u obesidad, y el exceso de grasa visceral es una fuente importante de inflamación metabólica”. A ello se suma que “la diabetes tipo 2 se ha cuadruplicado en el mundo desde 1980, y las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte”, añaden.

La combinación de estos factores, junto con el mayor desarrollo de herramientas diagnósticas, explica que la inflamación haya adquirido un papel central en la medicina actual.

Las causas: metabolismo, estilo de vida y emoción

La inflamación crónica no suele responder a una sola causa, sino a la interacción de múltiples factores. “Este tipo de inflamación se asocia sobre todo a factores metabólicos como el exceso de grasa visceral, dietas hipercalóricas ricas en ultraprocesados, sedentarismo, estrés crónico o alteraciones del sueño”.

A este escenario se suma una dimensión menos tangible, pero relevante. “No podemos olvidarnos del estrés emocional, que es una de las causas embrionarias en las alteraciones patológicas de la salud”, apuntan.

Este enfoque amplía la mirada médica tradicional. “La ciencia y la medicina actuales deben recuperar algunos conceptos de la medicina antroposófica... añadiendo a la dimensión física de la persona, sus rasgos mentales e incluso espirituales”.

Cómo detectarla: lo visible y lo invisible

La inflamación aguda es fácil de identificar por sus signos clínicos: “dolor, enrojecimiento, calor, hinchazón o pérdida de función en el tejido afectado”.

En cambio, la inflamación silenciosa requiere herramientas específicas. “Generalmente solo se identifica mediante biomarcadores en sangre, como niveles ligeramente elevados de proteína C reactiva ultrasensible, interleucinas y otros factores correlativos”.

También existen perfiles de riesgo que permiten sospechar su presencia: “personas con obesidad abdominal, resistencia a la insulina, síndrome metabólico o diabetes tipo 2”.

Identificar el origen: un proceso complejo

Determinar qué está generando inflamación no siempre es sencillo. “Suele requerir combinar evaluación clínica, analíticas y revisión de hábitos”.

En la práctica, esto implica analizar tanto parámetros biológicos como factores cotidianos. “En la práctica clínica, identificar el origen suele implicar revisar el estilo de vida y los factores metabólicos”.

Algunos especialistas incorporan además una dimensión más amplia: “la vida emocional o espiritual de la persona y sus consecuencias sobre los parámetros médicos”.

Qué se puede hacer desde casa

Antes de acudir a consulta, los expertos proponen una primera fase de observación. “Puede ser útil aplicar durante unas semanas un protocolo sencillo de observación de hábitos”.

Entre las recomendaciones: “priorizar alimentos frescos y poco procesados, reducir azúcares, alcohol y ultraprocesados, mantener actividad física regular, dormir 7–8 horas y controlar el estrés”.

También se sugiere registrar sensaciones. “Llevar un registro básico de síntomas puede ayudar a detectar patrones y posibles desencadenantes”.

Hábitos clave para reducir la inflamación

La intervención sobre el estilo de vida sigue siendo la herramienta más eficaz. “Los hábitos con mayor evidencia incluyen una dieta basada en alimentos frescos, actividad física regular, sueño de calidad y control del estrés crónico”.

A ello se suman otras medidas: “reducir la grasa visceral, limitar el alcohol y evitar el tabaco”. En casos asociados a patologías, el tratamiento médico es esencial. “El control de factores metabólicos como la glucosa o el colesterol también ayuda a disminuir la inflamación sistémica”.

En centros como Clínica Ityos, el abordaje incorpora la dimensión celular. “El abordaje de la inflamación se centra en mejorar la salud mitocondrial”.

Las mitocondrias, responsables de la producción de energía, desempeñan un papel clave. “Cuando su función se deteriora, aumenta el estrés oxidativo y la producción de señales inflamatorias, un proceso relacionado con el llamado ‘inflammaging’ o envejecimiento inflamatorio”.

Este enfoque se traduce en estrategias combinadas. “Los tratamientos suelen orientarse a optimizar la función mitocondrial y el metabolismo celular, combinando intervenciones en estilo de vida con estrategias médicas personalizadas”.

Entre ellas, protocolos nutricionales y suplementos específicos. “Su objetivo es optimizar la eficiencia energética celular, reducir la inflamación crónica de bajo grado y favorecer un envejecimiento más saludable”.

Resultados: una mejora progresiva

La evolución del tratamiento depende de múltiples factores. “Los resultados suelen empezar a notarse en las primeras semanas o meses, especialmente en la energía, el sueño, la digestión o el bienestar general”.

La inflamación se ha convertido en un indicador transversal que conecta distintas áreas de la medicina. Su estudio permite no solo comprender mejor las enfermedades crónicas, sino también anticiparlas. En este contexto, la medicina avanza hacia modelos más integradores, donde estilo de vida, biología celular y dimensión emocional se analizan de forma conjunta.