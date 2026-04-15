Conjuntivitis y alergias, los desafíos de los lentes de contacto

REDACCIÓN. Para comprender la salud ocular desde una perspectiva clínica y profesional es necesario analizar el uso de las lentillas no solo como una herramienta de conveniencia, sino como un dispositivo sanitario que interactúa con la fisiología del ojo.

Oftalmólogos de asociaciones líderes como Miranza coinciden en subrayar que la prevención y el rigor en el cuidado diario son los pilares para evitar complicaciones que pueden comprometer la visión a largo plazo.

Las lentillas son una solución efectiva para corregir problemas como miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, dados los avances en tecnología visual, como son las lentillas cómodas, finas y transpirables modernas.El ojo humano depende de un equilibrio delicado en su superficie.

La córnea, la capa transparente exterior, es uno de los pocos tejidos del cuerpo que no recibe oxígeno a través de la sangre, sino directamente del aire y de la lágrima.

Al colocar una lente de contacto se crea una barrera física que altera este intercambio gaseoso. Por ello, el uso de materiales de alta permeabilidad es fundamental, pero no anula la necesidad de descanso.

EL DESAFÍO DE LOS LENTES DE CONTACTO

Expertos recomiendan limitar el uso a un máximo de 8 a 12 horas diarias; superar este tiempo priva a la córnea de oxígeno, lo que puede derivar en edema corneal, neovascularización (crecimiento de vasos sanguíneos anómalos) o fatiga visual severa.

La mayoría de las complicaciones graves, como las úlceras corneales o la queratitis microbiana, no se deben a la lentilla en sí, sino a errores en su manipulación.

Las recomendaciones son estrictas: Lavado de manos con jabón neutro y secarse con toallas que no suelten pelusa antes de cualquier contacto con el ojo o la lente.

El agua del grifo, embotellada o destilada jamás debe tocar una lentilla. Contiene microorganismos como la Acanthamoeba que pueden causar infecciones devastadoras.

Solo deben usarse soluciones desinfectantes específicas y frescas. Mantenimiento en su estuche, que debe vaciarse, aclararse con solución nueva y dejarse secar al aire cada día. Además, los especialistas aconsejan renovar el estuche para evitar la acumulación de biopelículas bacterianas.