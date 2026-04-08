Enfermedades crónicas:claves para una vida plena

Las enfermedades crónicas representan uno de los principales retos de la salud pública en la actualidad, no solo por su alta prevalencia, sino también por el impacto que generan en la vida diaria de quienes las padecen.

Condiciones como la diabetes, la hipertensión o la obesidad forman parte de este grupo, caracterizado por su larga duración y la necesidad de un manejo constante.

“Una enfermedad crónica es una condición de salud de larga duración que generalmente no tiene una cura definitiva, pero sí puede controlarse adecuadamente con tratamiento médico y cambios en el estilo de vida”, explicó el médico internista Bryan Rojas, subrayando que el diagnóstico no debe interpretarse como una sentencia, sino como un llamado a la acción y al autocuidado.

El impacto de estas enfermedades va más allá del plano físico. Según el experto, “puede afectar diferentes áreas. A nivel físico, puede limitar algunas actividades; a nivel emocional generar estrés o ansiedad, y a nivel social cambiar la rutina diaria”.

A pesar de los desafíos, llevar una vida plena con una enfermedad crónica es totalmente posible. “La clave está en el control adecuado, la disciplina y la adopción de hábitos saludables”, afirmó, destacando que la actitud y el compromiso del paciente son determinantes.