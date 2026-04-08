Enfermedades crónicas:claves para una vida plena

Las enfermedades crónicas representan uno de los principales retos de la salud pública en la actualidad, no solo por su alta prevalencia, sino también por el impacto que generan en la vida diaria de quienes las padecen.
Condiciones como la diabetes, la hipertensión o la obesidad forman parte de este grupo, caracterizado por su larga duración y la necesidad de un manejo constante.
“Una enfermedad crónica es una condición de salud de larga duración que generalmente no tiene una cura definitiva, pero sí puede controlarse adecuadamente con tratamiento médico y cambios en el estilo de vida”, explicó el médico internista Bryan Rojas, subrayando que el diagnóstico no debe interpretarse como una sentencia, sino como un llamado a la acción y al autocuidado.
El impacto de estas enfermedades va más allá del plano físico. Según el experto, “puede afectar diferentes áreas. A nivel físico, puede limitar algunas actividades; a nivel emocional generar estrés o ansiedad, y a nivel social cambiar la rutina diaria”.
A pesar de los desafíos, llevar una vida plena con una enfermedad crónica es totalmente posible. “La clave está en el control adecuado, la disciplina y la adopción de hábitos saludables”, afirmó, destacando que la actitud y el compromiso del paciente son determinantes.
Errores comunes.
“Uno de los errores más frecuentes es abandonar el tratamiento cuando se sienten mejor. También es común no seguir las recomendaciones médicas o recurrir a la automedicación”, advirtió el doctor, señalando que estas prácticas incrementan significativamente el riesgo de complicaciones.
Para prevenir consecuencias a largo plazo, el especialista enfatizó en la importancia de la constancia. “Es fundamental mantener controles médicos regulares, seguir el tratamiento indicado y adoptar un estilo de vida saludable”.Recomendaciones.
El experto fue claro en que pequeños cambios sostenidos pueden marcar una gran diferencia. “Recomiendo una alimentación balanceada, actividad física regular, buen descanso y evitar hábitos perjudiciales, como fumar y tomar alcohol en exceso.
Se recomienda priorizar el consumo de alimentos naturales sobre los ultraprocesados, reducir la ingesta de sal, azúcares añadidos, grasas saturadas y mantener una hidratación adecuada.Asimismo, resaltó que la educación del paciente es una herramienta poderosa para mejorar su calidad de vida.
Entender la enfermedad, reconocer los síntomas y actuar a tiempo permite tomar decisiones informadas y mantener un mejor control de la condición.
Finalmente, el especialista envió un mensaje de esperanza a quienes enfrentan este tipo de diagnósticos. “Tener una enfermedad crónica no define quién es usted. Con disciplina, educación y el acompañamiento adecuado es posible vivir bien. El autocuidado es una herramienta poderosa para mantener una buena calidad de vida”, concluyó.