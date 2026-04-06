Sueros vitaminados: riesgos reales detrás de una moda peligrosa

En los últimos meses, los llamados sueros vitaminados han ganado popularidad en clínicas privadas y spas de Latinoamérica. Se promocionan como soluciones rápidas para combatir el cansancio, la resaca o “desintoxicar” el cuerpo. Sin embargo, detrás de esta tendencia se esconde un riesgo sanitario que ya ha cobrado vidas.

En Hermosillo, Sonora, al menos seis personas murieron tras recibir sueros vitaminados en establecimientos sin regulación. Los pacientes buscaban aliviar la fatiga, pero terminaron con infecciones graves que derivaron en sepsis y fallecimiento.

Los sueros vitaminados son soluciones intravenosas que mezclan vitaminas, minerales y, en ocasiones, medicamentos. Se administran directamente en el torrente sanguíneo, lo que acelera la absorción, pero también incrementa los riesgos.

Especialistas advierten que el cuerpo elimina el exceso de vitaminas a través de la orina. Es decir, gran parte de lo que se inyecta no se aprovecha. Los supuestos beneficios energizantes carecen de respaldo científico sólido.

Entre los principales riesgos inmediatos se encuentran las infecciones bacterianas por falta de condiciones estériles, la sepsis —una respuesta inflamatoria potencialmente mortal—, la trombosis, la inflamación de venas y las reacciones alérgicas severas.

A largo plazo, el uso repetido puede provocar alteraciones de electrolitos, insuficiencia renal y daño hepático. Además, la administración sin protocolos médicos adecuados aumenta la probabilidad de complicaciones.

Alejandro Macías, infectólogo, calificó estas prácticas como “charlatanerías” que ponen en riesgo la vida de personas sanas. Subrayó que los sueros vitaminados no tienen indicación médica fuera de casos específicos, como deshidratación severa o deficiencias comprobadas.

La tendencia ha sido impulsada por influencers y clínicas privadas que presentan estos tratamientos como parte de un estilo de vida saludable. Sin embargo, esta narrativa omite los riesgos y puede confundir a la población sobre lo que constituye un tratamiento médico legítimo.

Aunque la terapia intravenosa de micronutrientes existe en hospitales, se aplica bajo estricta supervisión y únicamente en casos clínicamente justificados. Lo que se ofrece en spas y consultorios improvisados es una versión comercial sin garantías sanitarias.

En países como México y Honduras, la proliferación de estos servicios ocurre en un contexto de regulación limitada. No existen lineamientos claros ni vigilancia sanitaria suficiente para controlar su aplicación.

La popularidad de los sueros vitaminados refleja la búsqueda de soluciones rápidas para problemas como el cansancio o el estrés. Sin embargo, la falta de información y la presión de las redes sociales están llevando a personas sanas a exponerse a riesgos innecesarios.

Los especialistas coinciden en que los sueros vitaminados no deben aplicarse fuera de un entorno hospitalario y sin indicación médica específica. La salud no debe ponerse en manos de tratamientos sin evidencia ni regulación.