Quemaduras: riesgos del sol en Semana Santa, ¿qué hacer?

Como tratar las quemaduras del sol

Las quemaduras por el sol son lesiones en la piel causadas por una exposición excesiva a la radiación ultravioleta (UV), principalmente durante actividades al aire libre sin la protección adecuada.

Aunque suelen asociarse con la playa o la alberca, pueden presentarse en cualquier entorno y época del año.

Conocer los primeros auxilios adecuados es fundamental para aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y favorecer la recuperación de la piel.

El principal signo de una quemadura solar es el enrojecimiento de la piel, acompañado de dolor, ardor, sensibilidad, inflamación y, en casos más severos, ampollas.

También pueden presentarse síntomas generales como dolor de cabeza, fiebre, náuseas o deshidratación, especialmente cuando la exposición ha sido prolongada.

Ante una quemadura por el sol, la primera acción debe ser retirarse de la fuente de exposición y colocarse en un lugar fresco y con sombra. Es importante enfriar la piel lo antes posible para reducir la inflamación.

Se recomienda tomar duchas con agua fresca o aplicar compresas frías durante intervalos de 10 a 15 minutos. El agua no debe estar helada, ya que temperaturas extremas pueden irritar aún más la piel dañada.

La hidratación es otro paso clave en los primeros auxilios. Las quemaduras solares provocan pérdida de líquidos, por lo que se aconseja beber abundante agua para ayudar al cuerpo a recuperarse y evitar la deshidratación.

Asimismo, es recomendable aplicar cremas o geles hidratantes, preferentemente aquellos que contengan aloe vera, manzanilla o caléndula, ingredientes conocidos por sus propiedades calmantes y regeneradoras.

Es fundamental no reventar las ampollas, ya que esto incrementa el riesgo de infección y retrasa la cicatrización.

Si las ampollas se rompen de forma accidental, se debe limpiar la zona con agua y jabón neutro, cubrirla con una gasa estéril y vigilar cualquier signo de infección.