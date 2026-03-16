El dolor menstrual intenso y recurrente no debe ser normalizado

Mes a mes, millones de mujeres reorganizan su vida en torno al dolor menstrual. Cancelan planes, no hacen actividad física, se toman el día en el trabajo o faltan a sus estudios.

Sin embargo, los especialistas aseguran que acostumbrarse a ese padecimiento no es “lo normal” y que esa puede ser la primera señal de una de las causas más frecuentes de infertilidad.

En el Día Mundial de la Endometriosis, saber que el dolor incapacitante no debe naturalizarse puede ser el punto de partida para un diagnóstico temprano que marque la diferencia en la calidad de vida y la fertilidad.

La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica, dependiente de las hormonas, caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero, habitualmente en la cavidad abdominal.

La falta de información y la tendencia a naturalizar el dolor menstrual explican el retraso diagnóstico, que en promedio alcanza los ocho años y afecta el pronóstico reproductivo y emocional de las pacientes.

El síntoma más frecuente de la endometriosis es el dolor menstrual intenso, pero también puede presentarse dolor pélvico crónico, molestias al evacuar o al orinar durante la menstruación, y dolor durante las relaciones sexuales. “El dolor menstrual normal suele ser molesto pero tolerable.

En cambio, cuando el dolor impide realizar actividades habituales, obliga a faltar al trabajo o empeora con los años, es importante consultar porque podría tratarse de endometriosis”, comenzó a explicar a Infobae el médico especialista en medicina reproductiva y fertilidad Agustin Pasqualini (MN 102009), director Médico de Halitus Instituto Médico y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR).

Con él coincidió la médica especialista en Medicina Reproductiva Pamela Nicotra Perassi (MN 123756) quien destacó que “el dolor menstrual asociado a endometriosis suele ser intenso y limitante, llegando a interferir con las actividades habituales, el estudio o el trabajo. No responde adecuadamente a analgésicos comunes o requiere medicación cada vez más frecuente”.

Para el médico especialista en Medicina Reproductiva y director de WeFIV, Fernando Neuspiller (MN 82815), distinguir entre un dolor menstrual común y uno vinculado a la endometriosis puede ser difícil, pero remarcó: “No debería doler mucho la menstruación, son más cólicos y lo otro es más dolor crónico y punzante a nivel pélvico”.

Y tras recomendar que toda mujer con dolor pélvico intenso o persistente consulte a un médico, advirtió: “Primero, siempre hay que hacerse los controles normales anuales con el ginecólogo y contarle si se tiene o no dolor”.