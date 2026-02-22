¿Por qué tener los senos muy grandes puede afectar a tu salud?

Los senos grandes se han vinculado con una variedad de síntomas, incluyendo dolor crónico de espalda, dolores de cabeza, mala postura, entumecimiento y alteraciones del sueño, así como un impacto en la salud mental. Los datos más recientes de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética muestran que en 2024 se realizaron 652.676 reducciones mamarias a nivel mundial. Brasil registró el mayor número (115.647), seguido por Estados Unidos (67.478), Francia (38.780), Alemania (32.068), Turquía (25.334) e India (22.400). La doctora Nora Nugent, presidenta de la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos Estéticos, señala que la limitación del movimiento y las dificultades para hacer ejercicio son algunas de las quejas más comunes que escucha de pacientes que buscan una reducción de sus senos. "Desde un punto de vista funcional, los senos grandes son pesados, así que tienden a jalarte hacia adelante y provocan una tensión constante en la espalda y el cuello", indica. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse "También provocan que hacer ejercicio sea bastante incómodo y dificultan mucho encontrar sujetadores que les queden bien y que les den soporte."

El poder de un buen sujetador

Cuando la profesora Joanna Wakefield-Scurr fue a su médico para hablar sobre su dolor crónico en los senos, le dijeron que solo necesitaba un sujetador que le quedara bien. Como experta en biomecánica, decidió investigar qué hacía que un sujetador fuera bueno. "Me di cuenta de que, en realidad, sabíamos muy poco sobre por qué necesitamos un sujetador, cuáles son sus beneficios y cómo debería funcionar", dice Wakefield-Scurr. "En cambio, el sujetador se considera más como una prenda de moda que como algo funcional que cumple un propósito y que tiene beneficios para la salud. Me decepcionó mucho." Esto la motivó a crear un grupo de investigación sobre salud mamaria en la Universidad de Portsmouth, en Reino Unido, en 2005. Su equipo identificó cuatro consecuencias negativas de usar un sujetador que no es el apropiado: dolor, estiramiento de la piel y daño en los tejidos, cambios en la forma de respirar y en el tiempo que transcurre entre latidos, y una barrera para la actividad física. "Si tienes los senos más pesados y rebotan arriba y abajo, eso puede cambiar tu respiración y la forma en que respiras. Cambia la cantidad de fuerza que ejerces sobre el suelo. Tiene un efecto en la función de todo tu cuerpo."