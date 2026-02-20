Eric Dane y la ELA: qué se sabe y qué investiga la ciencia

El actor Eric Dane, famoso por su trabajo en series como 'Grey's Anatomy' o 'Euphoria', falleció el jueves 19 de febrero a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Dane hizo público su caso en abril de 2025. Lastimosamente, Dane perdió la vida ayer, así lo confirmó el equipo de relaciones públicas del artista en un comunicado difundido anoche:"Con gran pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una lucha valiente contra la ELA". En el texto se agrega que pasó sus últimos días rodeado de amigos, de su esposa, la también actriz Rebecca Gayheart, y de sus dos hijas, Billie y Georgia, quienes "eran el centro de su mundo". "Lo extrañaremos profundamente y lo recordaremos siempre con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por el enorme cariño y apoyo que recibió", añade el comunicado, que también pide privacidad para la familia.

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable que evoluciona hasta provocar parálisis muscular. La esperanza de vida promedio tras el diagnóstico se estima en alrededor de tres años; más del 20 % de los pacientes supera los cinco años y cerca del 10 % vive más de una década. Se presenta aproximadamente en tres personas por cada 100.000 habitantes en el mundo, de acuerdo con datos médicos difundidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ramón Iván de Dios Pérez, jefe del servicio de Urgencias del Hospital de Especialidades del IMSS en Jalisco, explicó que la enfermedad puede manifestarse con rigidez muscular, dificultades para hablar o deglutir, trastornos intestinales, incontinencia urinaria y, en fases avanzadas, requerir apoyo respiratorio y alimentación por sonda. "Cada paciente es distinto", señaló el especialista en un comunicado, al subrayar que, aunque no existe cura, un diagnóstico oportuno permite implementar tratamientos que retrasan el deterioro y mejoran la calidad de vida. El 21 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la ELA, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre esta enfermedad.

