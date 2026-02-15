Las verdaderas razones por las que amanece cansado pese a dormir toda la noche

Despertar después de las horas adecuadas de sueño sin sentirse descansado es una sensación frecuente en estos tiempos que corren. Existen varias causas, dicen los expertos, principalmente ligadas a la mala higiene del sueño (exceso de consumo de café, comidas copiosas, consumo de alcohol y sedantes, siestas, etc.) y también algunos trastornos como la apnea del sueño.

Pero otra explicación podría radicar en que existen varios tipos de descanso, todos esenciales para lograr un bienestar general, y a los que tal vez no estamos dedicándole el tiempo suficiente.

Dormir y descansar no son sinónimos, necesitamos ampliar ese paradigma para recargar energías, afirmó Eric Zhou, profesor asociado de la División de Medicina del Sueño de la Facultad de Medicina de Harvard en un artículo de Harvard Health Publishing.

Y añadió: “Muchos pensamos en el descanso en el ámbito del descanso físico”, dice Zhou. “El sueño es un componente del descanso físico y cumple una función restauradora muy importante, pero no aborda otras áreas donde una persona puede tener carencias”.

El doctor Eduardo Borsini, responsable del área de Sueño y Ventilación del Hospital Británico (M.N. 99.551) explicó que las razones son, en orden de frecuencia, las siguientes:

- Fragmentación de sueño por insomnio (30% de la población adulta)

- Apneas del sueño (problema respiratorio del sueño): 25% en adultos y 2% en niños

- Movimientos anormales en las piernas (10-12% en personas mayores de 70 años en Argentina)

- Otras: existen más de 80 enfermedades del sueño. “Todas requieren diagnóstico específico”, resaltó el doctor.

Por su lado, el doctor Facundo Nogueira, jefe del Laboratorio del Sueño del Hospital de Clínicas (MN 84970) explicó a Infobae que dormir bien no es solamente hacerlo durante la cantidad de horas que necesitamos, que es entre siete y nueve horas para una persona adulta, sino que "el sueño sea de buena calidad, que sus distintas etapas se cumplan en forma progresiva y ordenada, de modo tal que la arquitectura o la estructura del sueño resulte adecuada.

Eso es vital para que nos sintamos descansados a la mañana y que el sueño cumpla con su función restauradora, reparadora y de prevención de daños a largo plazo".

Una persona puede dormir las horas adecuadas y aun así sentirse cansada si algún factor interrumpe su sueño durante la noche, señaló el médico. La causa más frecuente son la apnea del sueño y los ronquidos, que generan pausas en la respiración, producto de que la garganta o la faringe se cierran durante el sueño.

“Esto provoca microdespertares breves, imperceptibles, que tienen la finalidad de terminar la apnea, de que el paciente pueda volver a respirar y se restablezca la oxigenación. Esa es la causa número uno de fragmentación del sueño", destacó el médico.

Hay otras causas de baja calidad del sueño que son la presencia de movimientos periódicos de miembros inferiores: “Son sacudidas de las piernas, que aparecen en salvas y generan microdespertares imperceptibles para el paciente, pero que al día siguiente hacen que el sueño no haya sido reparador”, señaló.

Otros factores ambientales que también pueden fragmentar el sueño son: “Los ruidos nocturnos o el dormir en un ambiente mal refrigerado o mal climatizado, el cual nos hace despertar a cada rato por esta incomodidad.

Cuando ingresa mucha luz desde el exterior, dormir con el celular en la mesa de luz y que suenen las alertas, eso también genera microdespertares y fragmentación del sueño”, describió Nogueira.