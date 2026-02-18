¿Puede cambiar la personalidad después de los 60 años?

Con el paso del tiempo, ¿la personalidad acentúa sus rasgos psicológicos o puede cambiar? Tanto los adultos jóvenes como los mayores pueden adoptar nuevos comportamientos socioemocionales. Esta es la conclusión de un estudio sobre el envejecimiento psicológico realizado por investigadores de Alemania y Suiza, dirigidos por la Prof. Dra. Cornelia Wrzus (Universidad de Heidelberg) y la Prof. Dra. Corina Aguilar-Raab (Universidad de Mannheim). El trabajo consistió en un programa de entrenamiento socioemocional de ocho semanas que logró cambios en la personalidad de adultos mayores de 60 años, desafiando la creencia de que los rasgos de personalidad son inmodificables en etapas avanzadas de la vida. Los investigadores demostraron que la mejora en la estabilidad emocional y la extraversión fue similar en adultos jóvenes y mayores, lo cual representa un avance en la comprensión de la plasticidad psicológica en la vejez. Esta es la capacidad de reorganizarse y formar nuevas conexiones sinápticas en respuesta a experiencias y aprendizaje. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse La doctora en Psicología Graciela Zarebski, directora del Instituto Iberoamericano de Ciencias del Envejecimiento, afirmó a Infobae que le sorprende que “a esta altura de los desarrollos teóricos resulte inesperada la posibilidad de las personas mayores de regular sus comportamientos socioemocionales y la capacidad para seguir aprendiendo".

Y agregó: “Lo que sí es importante es determinar cuáles son los rasgos personales que permiten a algunas personas lograrlo al envejecer, mientras que otras no lo logran. La conclusión a la que llegan los investigadores es que depende de que la persona esté suficientemente motivada", destacó la experta. El estudio, cuyos resultados publicó Communications Psychology, midió los efectos del entrenamiento en 165 participantes: jóvenes en su mayoría veinteañeros y adultos entre los 60 y 80 años. Los participantes asistieron a sesiones de capacitación semanales y completaron tareas de la vida cotidiana sobre cómo manejar mejor el estrés y lidiar con situaciones sociales desafiantes. Las mediciones, realizadas a través de cuestionarios y pruebas indirectas por computadora antes, durante, después y hasta un año tras el programa, evidenciaron que los cambios en la personalidad persistieron a largo plazo en ambos grupos etarios. El estudio también evaluó una posible explicación: durante la investigación, se preguntó a los participantes con qué intensidad practicaban sus tareas. El resultado fue que los participantes de mayor edad profundizaron más en los materiales de capacitación y las tareas semanales, es decir, demostraron un compromiso ligeramente superior con las tareas y materiales semanales del entrenamiento, en comparación con los jóvenes.