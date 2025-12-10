Señales genéticas comunes en 14 trastornos psiquiátricos

Científicos de varios países han identificado las señales genéticas que comparten catorce de los trastornos psiquiátricos más comunes —entre ellos la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia— tras analizar el ADN de más de un millón de personas. Sus conclusiones sugieren que estos hallazgos podrían ayudar a mejorar los diagnósticos y abrir la puerta a nuevos tratamientos más eficaces.

Los investigadores comprobaron que las variantes genéticas no siguen las categorías tradicionales de los diagnósticos, sino que se agrupan en cinco grandes bloques: el compulsivo (que abarca anorexia, trastorno obsesivo compulsivo, síndrome de Tourette y algunas formas de ansiedad); la esquizofrenia y el trastorno bipolar; el neurodesarrollo (autismo y TDAH); el internalizante (depresión, ansiedad y estrés postraumático); y los trastornos derivados del consumo de sustancias (alcohol, cannabis, nicotina y opioides).

El trabajo, publicado hoy en la revista Nature, determina que cada grupo presenta un perfil biológico propio. Además, constata que algunos trastornos afectan más a determinados tipos de neuronas, otros a células de soporte del cerebro, y otros a genes relacionados con la respuesta a sustancias como el alcohol o la nicotina.

Los investigadores señalan también que muy pocas de esas variantes genéticas son exclusivas de un solo trastorno y que no son necesariamente “malas”, ya que muchas aparecen también en personas sin diagnósticos psiquiátricos y se relacionan con rasgos normales, como la personalidad, el sueño, el pensamiento creativo o el rendimiento académico.

Según el resumen publicado por la revista, las enfermedades psiquiátricas suelen presentarse juntas y comparten influencias genéticas, lo que complica el diagnóstico y el tratamiento, basados con frecuencia en los síntomas y no en la biología subyacente. Por ello, comprender los vínculos genéticos entre estas afecciones podría resultar clave para mejorar la atención en salud mental.

En el estudio han colaborado centros de investigación de numerosos países, coordinados por investigadores de la Universidad de Colorado Boulder, en Estados Unidos, y el Centro Médico Universitario de Ámsterdam, en Países Bajos. En la investigación participaron también instituciones españolas, entre ellas el Instituto de Salud Carlos III.

Los científicos analizaron datos genéticos de más de un millón de personas con trastornos psiquiátricos y hallaron cinco factores que explican la mayor parte de la variabilidad genética y conectan los diferentes tipos de afecciones.

El estudio se centró mayoritariamente en personas de ascendencia europea, por lo que los autores recomiendan que investigaciones futuras incorporen poblaciones más diversas y evalúen cómo estos conocimientos pueden orientar nuevos tratamientos. EFE