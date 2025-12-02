Lanzan nueva herramienta para prevenir el VIH

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) destruye progresivamente el sistema inmune, encargado de defender el organismo frente a virus, bacterias, hongos y otros agentes causantes de enfermedades.

El VIH es un retrovirus, un tipo de virus que almacena su información genética como ARN, mientras que la mayoría de los seres vivos utilizan ADN para este fin. Cuando el VIH entra en una célula humana, una enzima llamada transcriptasa inversa hace una copia en ADN del ARN del virus.

El ADN obtenido de este modo, se integra en el ADN de la célula infectada. Este proceso es el contrario al que utilizan las células humanas, que crean una copia de ARN a partir del ADN.

Los retrovirus reciben este nombre en referencia a este proceso inverso.Los virus no se pueden multiplicar por sí mismos. Necesitan invadir células para poder hacerlo. Cuando el VIH entra en el organismo humano, se dirige a unas células denominadas linfocitos CD4, un tipo de glóbulos blancos que desempeñan una función importante en la protección frente a las infecciones.

El virus invade los linfocitos CD4 y los utiliza para reproducirse y propagarse por todo el cuerpo. El daño que el VIH causa en estas células hace que, con el paso del tiempo, el sistema inmune quede debilitado.

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es la forma más grave de la infección provocada por el VIH. El sida ocurre “cuando la infección por VIH ha dañado gravemente el sistema inmunitario, un proceso que puede tomar años.

La pérdida de células CD4 tiene como resultado un sistema inmunológico debilitado, lo que hace que el cuerpo sea más propicio a contraer infecciones o desarrollar enfermedades como el cáncer que normalmente son mucho menos propensas a ocurrir con un sistema inmunológico sano”, detalla la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés).

Esta entidad destaca que, “a medida que la terapia antirretroviral se ha vuelto más accesible, menos personas que viven con VIH desarrollan sida”.

La terapia antirretroviral consiste en “el uso de una combinación de por lo menos dos clases diferentes de medicamentos contra el VIH para tratar la infección causada por ese virus. Puesto que cada clase de medicamentos surte efecto en una etapa específica del ciclo de vida del VIH, la terapia antirretroviral es muy eficaz para evita la multiplicación de dicho virus”, manifiestan los especialistas de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.