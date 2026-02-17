¿Por qué las mujeres sufren más de migrañas que los hombres?

Las diferencias en la forma en que hombres y mujeres experimentan la migraña han captado el interés de la comunidad científica durante décadas. Pero un reciente estudio global, publicado en The Lancet Neurology, aporta datos reveladores: las mujeres adultas tienen tres veces más probabilidades de sufrir migrañas que los hombres y, además, pasan más tiempo lidiando con sus efectos. Este hallazgo amplía el panorama sobre una dolencia que afecta a millones en todo el mundo, pero que recae de manera desproporcionada sobre la población femenina. El análisis, que abarcó a 41.000 pacientes de 18 países, profundizó en la frecuencia y la duración de las migrañas a través de encuestas detalladas. Si bien investigaciones previas ya señalaban que las mujeres experimentan migrañas con mayor frecuencia, este trabajo indagó por primera vez cómo varía la duración de los episodios según el sexo y la edad. Los resultados son contundentes: las mujeres no solo padecen migrañas casi el doble que los hombres, sino que soportan el doble de carga en términos de tiempo total afectado. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Esta combinación de mayor prevalencia y duración convierte a la migraña en una condición especialmente gravosa para ellas, con impactos directos en su calidad de vida y desempeño diario.

Pero, ¿qué es exactamente una migraña? Según Messoud Ashina, director de la unidad de investigación sobre migraña humana del Centro Danés del Dolor de Cabeza, la migraña va mucho más allá de un simple dolor de cabeza. Los ataques suelen ir acompañados de náuseas, vómitos, fatiga y una elevada sensibilidad a la luz y a los olores. Los mecanismos biológicos exactos que originan la migraña aún no se comprenden del todo, aunque se sabe que involucran el sistema trigéminovascular, una red compleja de nervios y vasos sanguíneos en el cerebro que, cuando se dilatan, desencadenan el dolor característico. Los desencadenantes son múltiples y pueden variar de una persona a otra. Factores genéticos, malos hábitos alimenticios, falta de sueño y, especialmente en el caso de las mujeres, las hormonas figuran entre los principales sospechosos. Incluso el abuso de analgésicos puede agravar la situación, dando lugar a lo que se conoce como cefalea por abuso de medicamentos. El estudio dirigido por Andreas Kattem Husøy indica que una de cada cinco cefaleas podría evitarse si se utilizaran correctamente los fármacos. La hipótesis hormonal es una de las pistas más sólidas para explicar la disparidad de género en la migraña. Décadas de estudios apuntan a que las hormonas femeninas, en particular el estrógeno y la progesterona, desempeñan un papel central en el desencadenamiento y la duración de las crisis. Los receptores de estas hormonas se encuentran en el sistema trigéminovascular, lo que sugiere un vínculo fisiológico directo.