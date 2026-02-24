¿La forma de la cabeza de su bebé es normal o debe preocuparse?

Las placas óseas de la cabeza de un bebé no son rígidas como las del cráneo de un adulto. Esta flexibilidad permite que la cabeza del bebé se flexione durante el parto. También permite que el cerebro del bebé crezca durante el primer año, cuando suele triplicar su peso.

Motivos

La cabeza de un bebé puede tener un aspecto irregular por los siguientes motivos: - Apiñamiento en el vientre, como ocurre con los gemelos y mellizos, por ejemplo.

- El proceso de nacimiento a través de la vía del parto, especialmente durante un parto difícil o si se utilizan fórceps o una ventosa.

Presión desigual sobre la cabeza. No hay nada que la persona embarazada pueda hacer para evitar que la cabeza tenga una forma irregular debido a la posición del bebé en el útero. Si la forma irregular de la cabeza se debe al nacimiento, suele mejorar en unas 6 semanas. La presión desigual sobre la cabeza es más común en los primeros meses de vida. Los recién nacidos suelen estar en asientos, mochilas portabebés o columpios sin poder moverse ni sentarse por sí solos. Y los bebés nacidos de forma prematura o con necesidades médicas pueden tener que estar recostados casi siempre en una misma posición.

Tipos de formas

El nombre médico de la forma irregular de la cabeza debido a que el bebé está recostado en una posición depende de la forma de la cabeza. - Plagiocefalia, cuando la parte posterior de la cabeza del bebé está aplanada por un lado. - Braquicefalia, cuando la parte posterior de la cabeza del bebé está aplanada, lo que hace que el cráneo sea más ancho de lo normal. En raras ocasiones, dos o más placas óseas de la cabeza del bebé pueden unirse y volverse rígidas demasiado pronto. Esto hace que se deformen otras partes de la cabeza a medida que el cerebro crece. Esta afección se conoce como craneosinostosis. Puede aparecer por sí sola o como parte de una afección médica o de un síndrome.

¿Debe alarmarse?

El aplanamiento causado por el posicionamiento del bebé no deriva en problemas con el desarrollo o el crecimiento del cerebro. Se puede recomendar tratamiento si la forma del cráneo deriva en problemas con la mandíbula o la vista. Durante un control, el profesional de atención médica de su bebé revisa si la forma de la cabeza es irregular.

¿Qué debe hacer?