¿Qué es el síndrome de Tourette y cómo se manifiesta?

El síndrome de Gilles de la Tourette (síndrome de Tourette o ST), tal como lo explica la Asociación Tourette de América, es un trastorno neurológico que se manifiesta en la infancia o la adolescencia, antes de los 18 años. Se caracteriza por la presencia de múltiples tics motores y fónicos que persisten durante más de un año.

Por lo general, los primeros síntomas son movimientos involuntarios —conocidos como tics— en la cara, los brazos, las extremidades o el tronco. Estos suelen ser frecuentes, repetitivos y rápidos. El signo inicial más común es un tic facial, como parpadeo, contracción de la nariz o muecas. Con el tiempo, pueden aparecer otros tics en el cuello, el tronco y las extremidades.

Los tics involuntarios, que la persona no puede controlar, también pueden ser más complejos e involucrar movimientos de todo el cuerpo, como patear o dar pisotones. Muchas personas describen lo que se conoce como impulsos premonitorios: una sensación previa que antecede al tic y que genera la necesidad de realizar el movimiento. También pueden presentarse conductas repetitivas, pensamientos recurrentes y trastornos obsesivo-compulsivos.

Además de los tics motores, existen tics vocales. Estas vocalizaciones suelen producirse junto con los movimientos e incluyen gruñidos, carraspeos, gritos o sonidos similares a ladridos. En algunos casos pueden manifestarse como coprolalia (uso involuntario de palabras obscenas o socialmente inapropiadas) o copropraxia (gestos obscenos). No obstante, pese a su amplia difusión pública, la coprolalia y la copropraxia son poco frecuentes entre las personas con trastornos de tics.

Para el diagnóstico del síndrome de Tourette no es necesario que exista coprolalia, copropraxia o ecolalia (repetición de palabras o frases de otra persona). Sin embargo, deben presentarse tanto tics motores como vocales. También pueden darse episodios menos frecuentes, como la repetición de palabras propias (palilalia) o la imitación de movimientos de otras personas.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Los síntomas del ST varían de una persona a otra y pueden ir de leves a graves, aunque la mayoría de los casos se consideran leves. Entre las afecciones asociadas se encuentran el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH/TDA), la impulsividad —incluido el trastorno negativista desafiante—, el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y dificultades del aprendizaje. Con frecuencia existe antecedente familiar de tics, síndrome de Tourette, TDAH o TOC.

El síndrome de Tourette y otros trastornos de tics se presentan en todos los grupos étnicos. Afectan a los hombres entre tres y cuatro veces más que a las mujeres.

La mayoría de las personas con ST y otros trastornos de tics pueden llevar vidas productivas, sin barreras para sus logros personales o profesionales. Personas con este diagnóstico se desempeñan en diversas profesiones. Una de las metas de la Tourette Association es educar a pacientes y al público sobre las múltiples facetas de los trastornos de tics. El aumento de la comprensión y la tolerancia social es fundamental para quienes viven con esta condición.

El trastorno lleva el nombre del neurólogo francés Georges Gilles de la Tourette, quien lo describió a finales del siglo XIX.