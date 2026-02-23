BBC se disculpa por insulto racial en los BAFTA 2026

La BBC se disculpó el domingo por el “lenguaje fuerte y ofensivo” que se escuchó durante la ceremonia de los Premios de Cine de la Academia Británica (BAFTA), luego de que se registraran arrebatos audibles, incluido un insulto racial, dirigidos a Michael B. Jordan y Delroy Lindo.

El comentario fue gritado por el activista con síndrome de Tourette John Davidson, quien asistió para apoyar la película biográfica I Swear, inspirada en su historia.

Jordan y Lindo, protagonistas de Sinners, subieron al escenario en Londres para entregar el primer premio de la noche, a mejores efectos visuales, durante la 79.ª edición anual, celebrada el domingo y transmitida por la BBC. Los actores hicieron una breve pausa tras el insulto racista y luego continuaron con la presentación.

Un portavoz de la BBC atribuyó los arrebatos a un asistente con síndrome de Tourette, que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) definen como “una afección del sistema nervioso que hace que las personas realicen espasmos, movimientos o sonidos repentinos y repetidos, llamados ‘tics’”.

“Es posible que algunos espectadores hayan escuchado lenguaje fuerte y ofensivo durante los Premios BAFTA de Cine 2026”, declaró el portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico a NBC News. “Esto se debió a tics verbales involuntarios asociados con el síndrome de Tourette y no fue intencional. Pedimos disculpas por cualquier ofensa causada por el lenguaje escuchado”.

NBC News informó que presenció el momento durante la transmisión. En Estados Unidos, la ceremonia se emitió por E! y, según el medio, el insulto no pareció haber sido censurado.

Los representantes de BAFTA, Michael B. Jordan y Delroy Lindo no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Tampoco lo hizo un portavoz de Versant, propietaria de E!, ante consultas sobre el incidente antes y después de la transmisión.

La revista Variety, presente en el Royal Festival Hall de Londres durante la grabación, informó que no fue el único arrebato. Según el medio, alguien gritó “¡Cállate la boca!” mientras Sara Putt, presidenta de BAFTA, pronunciaba su discurso de apertura, y “¡Que te jodan!” cuando se aceptaba el premio a mejor película infantil y familiar.

Variety identificó a la persona que profirió los gritos como John Davidson, activista sobre el síndrome de Tourette. Davidson asistió con la película nominada I Swear, que narra su diagnóstico, las dificultades que ha enfrentado y su labor de concienciación. El título hace referencia a los insultos involuntarios asociados con su condición.

El presentador de la gala, Alan Cumming, aludió al “lenguaje fuerte y ofensivo” escuchado durante la ceremonia. “Quizás hayan escuchado lenguaje fuerte y ofensivo esta noche. Si vieron la película ‘Lo juro’, sabrán que trata sobre la experiencia de una persona con síndrome de Tourette”, dijo Cumming. “El síndrome de Tourette es una discapacidad, y los tics que han escuchado esta noche son involuntarios, lo que significa que la persona no tiene control sobre su lenguaje. Les pedimos disculpas si se sintieron ofendidos”.

El director de la película, Kirk Jones, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Tampoco lo hicieron representantes de Sony Pictures Classics y Bankside Films, distribuidoras en el Reino Unido. NBC News indicó que no obtuvo respuesta a un mensaje enviado a la cuenta personal de Instagram de Davidson.

Entre los asistentes, figuras como Jamie Foxx y Hannah Beachler, diseñadora de producción de Sinners, criticaron el incidente, mientras la BBC enfrentaba cuestionamientos sobre sus protocolos de edición.